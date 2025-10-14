Topo

Esporte

Palmeiras afasta time sub-17 e jogará fase final do Paulista com o sub-16

14/10/2025 17h34

O Palmeiras afastou todo o time do sub-17 do Campeonato Paulista por questões disciplinares. Classificado às quartas de final do Estadual da categoria, o clube irá mandar a campo no restante da competição o time sub-16, incluindo estafe e membros da comissão técnica.

A informação foi divulgada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O que aconteceu?

O clube alviverde decidiu não expor o que aconteceu. Mas, conforme apurado pela reportagem, a decisão se deu por uma questão coletiva. Quando o assunto é a base, o Palmeiras entende que o mais importante do que o resultado, é a formação humana dos jovens.

A equipe sub-16 do Palmeiras é um time de transição e geralmente joga apenas competições não oficiais.

Abel promoveu estreia de jogador do sub-17

A decisão, porém, não afeta o planejamento do time profissional, que conta com atletas da base. No último sábado, o técnico Abel Ferreira promoveu a estreia de Luis Pacheco. O atleta, apesar de ainda ter idade para o sub-17, já estreou pelo sub-20.

Essa geração também conta com outros destaques, como atacante Juan Gabriel, que assinou seu primeiro contrato profissional com o Verdão em agosto.

Palmeiras foi eliminado do Brasileiro sub-17

O sub-17 do Palmeiras foi eliminado na semifinal do Campeonato Brasileiro sub-17. As Crias da Academia empataram por 1 a 1 com o Grêmio no tempo normal e acabou perdendo por 4 a 3 nos pênaltis. A campanha alviverde no torneio contou com 16 vitórias, um empate e quatro derrotas, além de 59 gols marcados e 21 sofridos. O artilheiro foi Juan Gabriel, com 11 gols.

Quando o Palmeiras joga o pelo Paulista sub-17?

Guarani x Palmeiras

Fase: Quartas de final do Paulista sub-17  (Ida)

Data e horário: 25 de outubro de 2025 (sábado), às 15  horas (de Brasília)

Local: Academia de Futebol 2, em Guarulhos

