Oscar pode ficar até 6 semanas fora e corre risco de não jogar mais em 2025

Oscar se machucou mais uma vez no São Paulo - Reinaldo Campos/AGIF
do UOL

Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

14/10/2025 05h30

O São Paulo corre risco de não poder mais contar com Oscar nesta temporada. O meia deve ficar no mínimo quatro semanas fora de ação e, caso volte a tempo, só estaria à disposição nas últimas rodadas do Brasileirão.

Risco de retorno em 2026

O UOL apurou que o meia deve ficar de quatro a seis semanas fora em recuperação da lesão na panturrilha esquerda. No melhor dos casos, ele estaria clinicamente apto para voltar a atuar na segunda quinzena de novembro.

A tendência, porém, é que o camisa 8 ainda precise recuperar o ritmo depois da melhora clínica. Existe uma chance, portanto, de o meio-campista só retornar no ano que vem.

Oscar não vai a campo desde o dia 19 de julho, quando o Tricolor bateu o Corinthians por 2 a 0. No embate, Oscar deixou o gramado ainda aos 16 do primeiro tempo, após fraturar três vértebras.

Desde então, o camisa 8 ficou praticamente três meses fora, retornando ao banco de reservas nas duas últimas partidas — contra Fortaleza e Palmeiras. Em ambas, porém, acabou não indo a campo.

Como o UOL mostrou, o São Paulo usava esta Data Fifa para tentar tê-lo em campo contra o Grêmio, na quinta-feira, em Porto Alegre. A bola rola às 19h (de Brasília).

