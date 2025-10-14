Onde vai passar o amistoso entre Brasil x Japão? Como assistir ao vivo
Brasil e Japão entram em campo hoje (14), às 7h30 (de Brasília), no Nacional de Tóquio, no Japão, para disputar mais um amistoso preparatório visando a Copa do Mundo de 2026.
Onde assistir? O jogo será transmitido pela Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (Youtube).
A equipe brasileira venceu com facilidade a Coreia do Sul por 5 a 0. O quarteto ofensivo teve atuação de destaque no triunfo.
O Japão também jogou nesta Data Fifa, mas não conseguiu vencer. O time ficou no empate em 2 a 2 contra o Paraguai.
Brasil x Japão -- Amistoso internacional
- Data e hora: 14 de outubro, às 7h30 (de Brasília)
- Local: Nacional de Tóquio, no Japão
- Transmissão: Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (Youtube)