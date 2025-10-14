Topo

Esporte

Onde vai passar o amistoso entre Brasil x Japão? Como assistir ao vivo

do UOL

Colaboração para o UOL. em São Paulo

14/10/2025 06h02

Brasil e Japão entram em campo hoje (14), às 7h30 (de Brasília), no Nacional de Tóquio, no Japão, para disputar mais um amistoso preparatório visando a Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (Youtube).

A equipe brasileira venceu com facilidade a Coreia do Sul por 5 a 0. O quarteto ofensivo teve atuação de destaque no triunfo.

Relacionadas

Jornal espanhol cita recuperação de Rodrygo com Ancelotti: 'Melhor versão'

Novidade da seleção recebeu 'bênção' de tetracampeão antes de ser chamado

Jardine exalta ouro olímpico, defende geração brasileira e alerta Ancelotti

O Japão também jogou nesta Data Fifa, mas não conseguiu vencer. O time ficou no empate em 2 a 2 contra o Paraguai.

Brasil x Japão -- Amistoso internacional

  • Data e hora: 14 de outubro, às 7h30 (de Brasília)
  • Local: Nacional de Tóquio, no Japão
  • Transmissão: Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (Youtube)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Assistir o amistoso entre Brasil x Japão ao vivo: veja onde vai passar o jogo

Após polêmica, Borrachinha e Jean Silva se encontram nos bastidores do UFC Rio; veja

Conheça dupla da base observada por Dorival nos treinos do Corinthians

Com desfalque e retorno, Vojvoda vive dilema para escalar o Santos contra o Corinthians

Escalação do Brasil: Ancelotti faz oito mudanças no time para enfrentar o Japão

Ancelotti escala Brasil contra o Japão com oito novidades e variação tática

Transmissão ao vivo do amistoso entre Brasil x Japão: veja onde assistir

Onde vai passar o amistoso entre Brasil x Japão? Como assistir ao vivo

Quem volta? Jogo contra o Bragantino pode ser novo teste para elenco do Palmeiras

Faz falta? Veja aproveitamento do Corinthians sem Martínez, desfalque no clássico

Com apenas um centroavante, Santos aposta em 'faro de gol' de Guilherme no clássico alvinegro