Onde vai passar a estreia de João Fonseca no ATP de Bruxelas? Como assistir ao vivo

João Fonseca contra Flavio Cobolli pela Laver Cup de 2025, no Chase Center, em San Francisco - Ezra Shaw/Getty Images for Laver Cup
João Fonseca contra Flavio Cobolli pela Laver Cup de 2025, no Chase Center, em San Francisco Imagem: Ezra Shaw/Getty Images for Laver Cup
Colaboração para o UOL, em São Paulo

14/10/2025 05h30

O brasileiro João Fonseca volta às quadras hoje (14), por volta das 14h30 (de Brasília), contra o holandês Botic van de Zandschulp, pela primeira rodada do ATP 250 de Bruxelas.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

João Fonseca caiu duas posições no ranking da ATP e agora é o número 43 do mundo. Já o holandês, adversário desta tarde, é o 84º colocado do ranking.

Fonseca já enfrentou Botic van de Zandschulp neste ano, pela Copa Davis. O brasileiro venceu o duelo por 2 sets a 0 (6/4 e 7/6).

Esta é a primeira vez que Fonseca é cabeça de chave de um torneio ATP. Outros destaques da competição são Lorenzo Musetti (9º), Félix Auger-Aliassime (13º), Arthur Fils (23º).

João Fonseca x Botic van de Zandschulp -- ATP 250 de Bruxelas

  • Data e hora: 14 de outubro, às 14h30 (de Brasília)
  • Local: Bruxelas, na Bélgica
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

