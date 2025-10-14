Onde vai passar a estreia de João Fonseca no ATP de Bruxelas? Como assistir ao vivo
O brasileiro João Fonseca volta às quadras hoje (14), por volta das 14h30 (de Brasília), contra o holandês Botic van de Zandschulp, pela primeira rodada do ATP 250 de Bruxelas.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
João Fonseca caiu duas posições no ranking da ATP e agora é o número 43 do mundo. Já o holandês, adversário desta tarde, é o 84º colocado do ranking.
Fonseca já enfrentou Botic van de Zandschulp neste ano, pela Copa Davis. O brasileiro venceu o duelo por 2 sets a 0 (6/4 e 7/6).
Esta é a primeira vez que Fonseca é cabeça de chave de um torneio ATP. Outros destaques da competição são Lorenzo Musetti (9º), Félix Auger-Aliassime (13º), Arthur Fils (23º).
João Fonseca x Botic van de Zandschulp -- ATP 250 de Bruxelas
- Data e hora: 14 de outubro, às 14h30 (de Brasília)
- Local: Bruxelas, na Bélgica
- Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)