Nesta quarta, Botafogo tenta conquistar única vitória sobre o Flamengo em 2025

14/10/2025 10h05

Em um clássico que promete muitas emoções, Botafogo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atuando em casa, o Alvinegro terá a última chance na temporada para vencer o Flamengo, que está invicto no duelo em 2025.

Domínio do Fla

Neste ano, Botafogo e Flamengo se enfrentaram três vezes, com duas vitórias do Rubro-Negro e um empate. Um dos jogos, inclusive, valia o troféu da Supercopa do Brasil, vencida pelo Mengão após o placar de 3 a 1.

Nos outros dois confrontos em 2025, o Flamengo venceu por 1 a 0 em fevereiro, pelo Campeonato Carioca. Depois, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, as equipes empataram em 0 a 0.

O último do ano

Com as equipes eliminadas da Copa do Brasil, e o Botafogo fora da Copa Libertadores, o duelo desta quarta será o último clássico na temporada de 2025, a última chance, portanto, de uma vitória botafoguense.

O jogo também é importante em termos de classificação. O Flamengo é o vice-líder da competição com 55 pontos em 26 partidas, brigando pela ponta do Brasileirão. Por sua vez, o Botafogo, na briga do G-4, está no quinto lugar com 43 pontos em 27 jogos.

