NBB: temporada 2025/26 tem novo formato e recorde de participação

A Liga Nacional de Basquete (LNB) lançou hoje, no Parque São Jorge, em São Paulo, a temporada 2025/26 do Novo Basquete Brasil (NBB). O Canal UOL transmite a temporada no YouTube e na TV por assinatura.

O que aconteceu

A 18ª temporada do NBB terá o maior número de participantes na história. São 20 times, com os novatos Basket Osasco e Cruzeiro Basquete disputando a competição pela primeira vez.

A LNB anunciou mudanças no formato da competição. Das 20 equipes, 16 se classificam para os playoffs, enquanto os dois piores da tabela serão rebaixados para a Liga Ouro.

É a primeira vez que o torneio terá rebaixamento e acesso. Apenas o campeão da Liga Ouro, divisão de acesso, disputará a competição em 2026/2027.

O Sesi Franca é o atual campeão do torneio, derrotando o Minas Tênis Clube na final - 3 a 1 na série melhor de cinco. O Flamengo detém a marca de ser o maior vencedor da competição, com sete títulos.

A expectativa é muito grande. Tivemos nos últimos anos, campeonatos marcados por muita emoção e é isso que espero para essa edição.

Rodrigo Montoro

A competição tem início no próximo sábado (18), com rodada dupla, às 16h (de Brasília). Vasco x Basquete Cearense e Cruzeiro x São José são os primeiros confrontos do torneio, que só termina em junho de 2026.