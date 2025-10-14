Arnaldo: 'Não levaria para a Copa quem atua no futebol brasileiro'

Nenhum jogador brasileiro que atua no país hoje demonstra nível técnico estar na Copa do Mundo, avalia Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte, do Canal UOL.
Na opinião do comentarista, a derrota para o Japão — com falhas individuais de atletas que jogam no Brasil — expôs que há um abismo para aqueles que atuam na Europa.
Eu tenho uma tese, é muito particular, todo mundo discorda da minha tese. Eu acho que no atual estágio do futebol brasileiro é quase como a convocação da seleção argentina -- a possibilidade de um jogador que atue no Brasil ser melhor do que um da posição dele que atua fora do país é mínima. Existem três goleiros fora do país melhores do que os daqui, existem zagueiros melhores do que os daqui, porque o nível de enfrentamento é outro. Os caras jogam contra o Mbappé no final de semana.
Arnaldo Ribeiro
Eu sei que é um clamor nacional. Pô, chama o cara que joga aqui, no meu Flamengo, no meu Palmeiras, no meu Cruzeiro ou no meu Corinthians, mas é muito distante. Ainda é muito distante, embora o futebol brasileiro tenha dinheiro hoje para repatriar um Vitor Roque, por exemplo, um Andreas Pereira. Mas é muita diferença. Eu não levaria nenhum jogador que atua no Brasil a não ser que o cara estivesse num momento iluminado nesses últimos seis meses, uma coisa muito fora da curva.
Arnaldo Ribeiro
O comentarista acredita que, hoje, nenhum jogador que atua no Brasil é indiscutível para estar no Mundial.
Para mim, não tem nenhum jogador brasileiro que atua no país indiscutível para a Copa do Mundo. Nenhum, muito menos o Hugo e muito menos o Fabrício Bruno.
Arnaldo Ribeiro
Assista ao vídeo:
Veja horários das lives do UOL Esporte:
Lives dos clubes:
Horários dos programas: