Topo

Esporte

CAS nega recurso, e Israel está fora do Mundial de ginástica artística

Artem Dolgopyat é uma das estrelas da ginástica de Israel - Reprodução/Instagram
Artem Dolgopyat é uma das estrelas da ginástica de Israel Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Do UOL, no RIo de Janeiro (RJ)

14/10/2025 10h03

Israel está fora do Mundial de ginástica artística que vai acontecer em Jacarta, na Indonésia. A Corte Arbitral do Esporte (CAS) rejeitou, hoje (14), dois recursos do país, e manteve a exclusão dos atletas. O torneio vai ser realizado entre 19 e 25 de outubro

Israel recorreu à CAS com um pedido para que o tribunal obrigasse a Federação Internacional de Ginástica (FIG) a "garantir a participação da equipe israelense no Mundial" ou "transferir ou cancelar o evento".

Os pedidos de medidas provisórias urgentes foram apreciados pelo Vice-Presidente da Divisão de Arbitragem de Recursos do CAS. Ambos os pedidos foram rejeitados. O primeiro recurso será encerrado por falta de jurisprudência. O segundo recurso ainda está em andamento
Trecho da nota do CAS

A Indonésia não tem relações diplomáticas oficiais com Israel. Na última semana, o ministro da Justiça do país asiático, Yusril Ihza Mahendra, sinalizou o veto de vistos em entrevista publicada pela AP (Associated Press). A FIG afirmou não ter jurisdição para forçar a Indonésia a emitir vistos.

O governo não concederá vistos a ginastas israelenses que pretendam participar do Campeonato Mundial de Ginástica Artística em Jacarta
Yusril Ihza Mahendra

O ministro disse que a decisão tem alinhamento com a diretriz do presidente Prabowo Subianto. O político, no entanto, pediu "respeito" à segurança israelense em seu discurso recente na ONU.

Israel faz parte da lista dos 86 países inscritos no torneio. O país, aliás, tem Artem Dolgopyat, ouro olímpico em 2020, como uma de suas estrelas no solo masculino.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Casemiro se queixa de 'apagão' do Brasil contra o Japão: 'Pode custar uma Copa do Mundo'

Fabrício Bruno se emociona, admite erro e pede paciência: 'Não crucifiquem'

Fabrício Bruno pede desculpa por falha, mas diz: "Um erro não vai me definir como jogador"

Bobadilla e Gómez têm atuações discretas em duelo entre Paraguai e Coreia do Sul; veja notas

Após três gols sofridos, tabu positivo de Alisson na Seleção é lembrado; veja o recorde

Casares revela redução da dívida em R$ 57 mi, descarta SAF e vê São Paulo 'no caminho correto'

Vasco celebra gol de Paulo Henrique pela Seleção Brasileira contra o Japão

Crespo ganha reforço, e São Paulo avança em preparação para enfrentar o Grêmio

Análise: Brasil começa bem, apesar de mudanças, mas sofre "apagão" no 2º tempo

Jogo pela seleção faz Vasco desistir de Paulo Henrique contra Fortaleza

Ancelotti garante novos testes na Seleção após derrota para o Japão: "Ideia não muda"