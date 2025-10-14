Ex-affair de David Luiz relata perseguição após arquivamento de inquérito

Karol Cavalcante, mulher que acusou o jogador David Luiz de ameaça, registrou novo boletim de ocorrência afirmando ter sido vítima de perseguição em alta velocidade, na noite do último sábado, após o inquérito que investigava o atleta ser arquivado.

Em nota, a defesa de David Luiz nega qualquer ligação do atleta com a suposta perseguição.

"Reiteramos que o jogador não tem qualquer relação com a suposta perseguição mencionada por essa pessoa, e qualquer insinuação nesse sentido é absolutamente infundada, irresponsável e estapafúrdia", declararam os advogados de David Luiz.

O que aconteceu

No depoimento, obtido pelo UOL, Karol diz que embarcou no banco traseiro de um carro fretado pela emissora Record, no Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, às 17h30, com destino à sua cidade, Senador Pompeu, no interior do Ceará. Ela retornava de São Paulo após conceder entrevista ao programa "Domingo Espetacular" justamente para falar sobre a denúncia envolvendo David Luiz.

Durante o trajeto entre Fortaleza e Senador Pompeu, de aproximadamente 271 km, um Palio Weekend de cor verde começou a seguir o veículo em que Karol estava. A perseguição teria sido notada pelo motorista assim que ele entrou na rodovia rumo ao interior.

A situação reportada aconteceu próxima à cidade de Quixadá, por volta das 20h30, em um trecho da estrada descrito por ela como "muito estreito e escuro". No local em questão, o Palio verde teria ultrapassado o carro onde ela estava e reduzido a velocidade para cerca de 40 km/h, forçando o motorista a diminuir o ritmo.

Karol relata que duas motocicletas, com as luzes apagadas e cada uma com dois ocupantes, surgiram de uma estrada de terra e passaram a perseguir o veículo por aproximadamente cinco minutos a 140 km/h. O motorista que guiava o carro que levava a modelo conseguiu despistar seus perseguidores ao alcançar um posto da Polícia Rodoviária, que fica entre os municípios de Quixadá e Quixeramobim.

Em contato com a reportagem, o motorista, que pediu para ter a identidade preservada, disse que os passageiros das motos teriam olhado "exclusivamente para o banco de trás". Karol se abaixou e pediu para que ele acelerasse.

A Record confirmou ao UOL o incidente envolvendo Karol. A emissora chegou a noticiar o caso em reportagem exibida no "Domingo Espetacular".

A defesa de Karol classificou o episódio do último sábado como possível "inibição da vítima". Os advogados relatam que representarão denúncia ainda esta semana.

Este atentado à Sra. Karollainy é muito estranho e, como vem acontecendo nos últimos dois meses, aparenta ser mais uma iniciativa do acusado para, no mínimo, inibir a vítima.

Fabiano Távora, advogado de Karol, ao UOL

Procurada, a assessoria de David Luiz afirmou que o atleta "não tem qualquer relação com a suposta perseguição". Além disso, ressalta que há um desespero de Karol e seu advogado após as autoridades se manifestarem favoravelmente ao jogador.

Reiteramos que o jogador não tem qualquer relação com a suposta perseguição mencionada por essa pessoa, e qualquer insinuação nesse sentido é absolutamente infundada, irresponsável e estapafúrdia. Caso tenha ocorrido algum episódio dessa natureza, trata-se de uma questão de segurança pública, e fazemos um apelo para que as autoridades competentes investiguem com a devida seriedade.

Assessoria jurídica de David Luiz, em nota

David Luiz se pronunciou através de vídeo no Instagram Imagem: Reprodução/@davidluiz23

Leia a nota da defesa de David Luiz

Diante da sequência de exposições midiáticas inverídicas, muitas delas com direta exposição na imprensa do relato da suposta vítima do caso, dando muitas entrevistas - O que frisa-se descumpre por parte dela ordem judicial de sigilo - Diante dos factóides sem embasamento, a equipe do atleta David Luiz vem, mais uma vez, a público esclarecer os fatos.

Reiteramos que o jogador não tem qualquer relação com a suposta perseguição mencionada por essa pessoa, e qualquer insinuação nesse sentido é absolutamente infundada, irresponsável e estapafúrdia.

Caso tenha ocorrido algum episódio dessa natureza, trata-se de uma questão de segurança pública, e fazemos um apelo para que as autoridades competentes investiguem com a devida seriedade.

É possível, que haja agora um desespero da suposta vítima e seu advogado, em tentar impulsionar o caso com "fatos requentados ou fabricados" diante da informação de que as Autoridades do caso estão se manifestando favoravelmente a David Luiz, o que, como noticiado, poderá gerar o arquivamento do caso pelas diversas provas de que a perseguição e ameaça jamais aconteceram.

Ou seja, mais uma fez se cria um fato para mudar a narrativa "com novidades" e manter o caso ativo. Por sinal, valendo-se de lógica simples, se a Polícia e Autoridades do Ceará se manifestaram favoravelmente a David Luiz, não haveria raciocínio algum para que esse perseguisse a vítima com sua inocência já comprovada fartamente perante as Autoridades.

David Luiz e sua equipe seguem firmes na busca pela total verdade e pelo respeito à integridade pessoal e profissional do jogador. Reforçam, ainda, a confiança de que a Justiça e o esclarecimento completo dos fatos prevalecerão em breve.

Relembre o caso

O UOL teve acesso ao conteúdo do boletim de ocorrência, realizado por Karol no dia 23 de agosto, no qual ela relata ter sido ameaçada por David Luiz através de mensagens no Instagram. A reportagem também obteve a foto da conversa, que foi anexada ao processo.

Karol Cavalcante exibe as mensagens enviadas por David Luiz com ameaças Imagem: Arquivo pessoal

Karol disse ter sentido "risco real de morte" ao ler as mensagens e chegou a comparar a situação ao caso de Eliza Samudio, assassinada em 2010 pelo ex-goleiro Bruno.

"Depois que o relacionamento acabou, ele passou a me ameaçar constantemente. Recebi, pelo Instagram, uma mensagem enviada pelo próprio David Luiz contendo as seguintes palavras: 'Você sabe que tenho dinheiro e poder, então, não banque a esperta. Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos. Eu posso simplesmente fazer você sumir'."

Na hora que eu li a ameaça, eu me senti numa situação que realmente ele faria comigo igual o Bruno fez com Eliza Samudio. Ele deixou claro que podia me fazer sumir. Declaro que me senti extremamente intimidada e em risco real de morte, além de temer pela segurança do meu filho.

Trecho do boletim de ocorrência feito por Karol Cavalcante

Dois meses após o início do inquérito, a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza encerrou as investigações e pediu o arquivamento do caso por falta de provas.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e através da página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.