Mirassol x Inter pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Nesta quarta-feira, Mirassol e Internacional se enfrentam em compromisso válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 20h (de Brasília), no Estádio Campos Maia.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir Mirassol x Internacional ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo do Premiere.
Como chega o Mirassol para o confronto
O Mirassol vem de triunfo por 1 a 0 diante do Fluminense, resultado que encerrou uma sequência de três jogos sem vencer. O time do interior paulista aparece na quarta posição da tabela, com 46 pontos.
Como chega o Internacional para o confronto
O Internacional voltou a vencer no Brasileiro após quatro jogos. Na última rodada, bateu o Botafogo por 2 a 0 e aparece na 15ª posição, com 32 pontos.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história. O confronto, válido pelo primeiro turno do Brasileirão, terminou empatado por 1 a 1, no Beira-Rio.
Estatísticas
Mirassol no campeonato
- 4ª posição
- 12 vitórias, 10 empates e 5 derrotas
- 44 gols marcados
- 29 gols sofridos
Internacional no campeonato
- 15ª posição
- 8 vitórias, 8 empates e 10 derrotas
- 32 gols marcados
- 38 gols sofridos
Prováveis escalações
Provável escalação do Mirassol
Alex Muralha; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Reinaldo; Neto Moura, Gabriel, Danielzinho e José Aldo; Cristian Renato e Alesson.
Técnico: Rafael Guanaes
Provável escalação do Internacional
Anthoni; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho e Óscar Romero.
Técnico: Ramón Díaz
Arbitragem
- Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
- Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Gizeli Casaril (SC)
- VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Ficha técnica
Jogo: Mirassol x Internacional
Campeonato: 28ª rodada do Brasileirão
Data: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira)
Horário: 20h (de Brasília)
Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol
Onde assistir: Premiere