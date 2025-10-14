Topo

Mirassol x Inter pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

14/10/2025 20h00

Nesta quarta-feira, Mirassol e Internacional se enfrentam em compromisso válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 20h (de Brasília), no Estádio Campos Maia.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Mirassol x Internacional ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere.

Como chega o Mirassol para o confronto

O Mirassol vem de triunfo por 1 a 0 diante do Fluminense, resultado que encerrou uma sequência de três jogos sem vencer. O time do interior paulista aparece na quarta posição da tabela, com 46 pontos.

Como chega o Internacional para o confronto

O Internacional voltou a vencer no Brasileiro após quatro jogos. Na última rodada, bateu o Botafogo por 2 a 0 e aparece na 15ª posição, com 32 pontos.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história. O confronto, válido pelo primeiro turno do Brasileirão, terminou empatado por 1 a 1, no Beira-Rio.

Estatísticas

Mirassol no campeonato

  • 4ª posição

  • 12 vitórias, 10 empates e 5 derrotas

  • 44 gols marcados

  • 29 gols sofridos

Internacional no campeonato

  • 15ª posição

  • 8 vitórias, 8 empates e 10 derrotas

  • 32 gols marcados

  • 38 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Mirassol

Alex Muralha; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Reinaldo; Neto Moura, Gabriel, Danielzinho e José Aldo; Cristian Renato e Alesson.

Técnico: Rafael Guanaes

Provável escalação do Internacional

Anthoni; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho e Óscar Romero.

Técnico: Ramón Díaz

Arbitragem

  • Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

  • Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Gizeli Casaril (SC)

  • VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Ficha técnica

Jogo: Mirassol x Internacional

Campeonato: 28ª rodada do Brasileirão

Data: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol

Onde assistir: Premiere

