Jogo pela seleção faz Vasco desistir de Paulo Henrique contra Fortaleza

O Vasco havia montado uma megaoperação para contar com Paulo Henrique para o jogo contra o Fortaleza, amanhã, no Castelão (CE), pelo Campeonato Brasileiro. Porém, a alta minutagem do lateral direito pela seleção brasileira fez com que a comissão técnica desistisse da ideia e optasse pelo descanso do jogador.

Foi titular os 90 minutos contra o Japão e fez gol

Paulo Henrique foi titular na derrota do Brasil por 3 a 2, hoje, contra o Japão, em amistoso em Tóquio (JAP). O lateral atuou durante os 90 minutos.

Na ocasião, PH fez seu primeiro gol com a Amarelinha, abrindo o placar para o time brasileiro. Esta Data Fifa também marcou a primeira vez que ele foi convocado para a seleção brasileira.

Na goleada anterior por 5 a 0, sobre a Coreia do Sul, em Seul, Paulo Henrique entrou no segundo tempo e atuou por 20 minutos. PH, na ocasião, substituiu Vitinho, atleta do Botafogo.

O Vasco chegou a montar uma logística para o lateral chegar a tempo de enfrentar o Fortaleza. Porém, os mais de 110 minutos em campo somados ao grande desgaste das viagens para Seul e Tóquio fizeram com que o departamento médico cruzmaltino alertasse para os riscos de colocar o jogador em campo amanhã. Deste modo, Paulo Henrique ficará no Rio de Janeiro se preparando para o clássico da próxima segunda-feira, contra o Fluminense, no Maracanã.

CT fica em comoção com gol de PH

O elenco do Vasco já estava no CT Moacyr Barbosa quando teve início o jogo entre Brasil e Japão. Alguns jogadores tomavam café da manhã e outros faziam trabalhos regenerativos na sala de fisioterapia.

As TV's do local ficaram ligadas na partida e houve uma grande comoção na hora do gol do lateral, com muita vibração dos companheiros e funcionários. No segundo tempo, porém, o grupo não acompanhou pois o técnico Fernando Diniz os levou para a sala de vídeos para mostrar as estratégias para o duelo com o Fortaleza.

Já a família do PH se reuniu em Sete Barras (SP), sua cidade natal, e vibrou de emoção com a atuação. Estavam mãe, parentes e amigos de infância. A esposa Patrícia e o filho ficaram no Rio de Janeiro.

Puma é aguardado para o jogo

O uruguaio Puma Rodríguez, por sua vez, é aguardado pelo Vasco para a partida. Ele também esteve na Data Fifa defendendo sua seleção.

Pumita também atuou por 90 minutos pelo Uruguai, no amistoso contra o Uzbequistão. A partida, porém, aconteceu ontem e ele terá um tempo de descanso maior.

O jogador, inclusive, deverá ser o titular da lateral direita do Vasco no lugar de Paulo Henrique. Ultimamente, ele tem sido utilizado pelo técnico Fernando Diniz improvisado na lateral esquerda, mas o dono da posição, Lucas Piton, se recuperou da lesão e retornou para a vaga.