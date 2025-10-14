Miguelito é titular, mas Bolívia perde para Rússia em amistoso internacional
Em um amistoso internacional, na VTB Arena, a Rússia venceu a Bolívia por 3 a 0, com gols de Lechi Sadulaev, Aleksei Miranchuk e Ivan Sergeev. Miguelito, do América-MG, foi titular e se destacou entre os bolivianos, tendo algumas oportunidades de finalização, mas sem conseguir marcar.
Balanço da Data Fifa
Classificada para a repescagem da Copa do Mundo de 2026, a Bolívia disputou dois amistosos nesta Data Fifa: venceu a Jordânia por 1 a 0 e, agora, foi derrotada pela Rússia. Já a seleção russa, além do jogo contra a Bolívia, também realizou um amistoso contra o Irã nesta Data Fifa, vencendo por 2 a 1.
? Resumo do jogo
?? RÚSSIA 3 X 0 BOLÍVIA ??
? Competição: Amistoso
?? Local: VTB Arena, em Moscou
? Data: 14 de outubro de 2025 (terça-feira)
? Horário: 14h00 (de Brasília)
Gols
? Lechi Sadulaev, aos 18? do 1ºT (Rússia)
? Aleksei Miranchuk, aos 43? do 1ºT (Rússia)
? Ivan Sergeev, aos 12? do 2ºT (Rússia)
Como foi o jogo?
A Rússia abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, com Lechi Sadulaev, que recebeu cruzamento de Ivan Sergeev e, cara a cara com o goleiro, empurrou para o fundo das redes. Aos 43, Aleksei Miranchuk aproveitou sobra de bola depois de uma defesa do goleiro Carlos Lampe para marcar o segundo dos russos.
No segundo tempo, aos 12 minutos, Ivan Sergeev fechou a conta para os russos ao completar para o gol após assistência de cabeça de Dmitriy Barinov.