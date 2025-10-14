Memphis Depay é o jogador do Brasileirão com mais participações em gols nas Eliminatórias para a Copa

Mais uma data Fifa terminou e, com elas, as Eliminatórias para a Copa do Mundo se encaminharam para suas fases finais. Um dos campeonatos mais disputados do planeta, o Brasileirão cedeu vários convocados para as seleções. Entre eles, o atacante Memphis Depay, do Corinthians, é o atleta do torneio com mais participações em gols nas Eliminatórias, com 11 contribuições após seis jogos pela Holanda.

O jogador do Timão tem vivido uma fase especial com sua Seleção. Nas últimas duas datas Fifa, Memphis se tornou o maior goleador e o maior assistente da história da Holanda, que lidera o Grupo G das Eliminatórias Europeias com 16 pontos após seis partidas.

Nico de la Cruz e Neymar completam o top 3

Na segunda posição está Nico de la Cruz, meia uruguaio do Flamengo. Mesmo com muitas lesões no período das Eliminatórias, o jogador tem seis participações em gols do Uruguai em oito jogos.

Por fim, no top 3 encontra-se Neymar, que não atua pela Seleção Brasileira desde 2023. O camisa 10 do Santos colecionou cinco participações em apenas quatro partidas pelo Brasil.

Powerpics / Alamy Stock Photo

O top 5 é terminado por dois jogadores da Venezuela: Soteldo, atualmente no Fluminense, e Savarino, do Botafogo. O atacante do Tricolor Carioca é o quarto com cinco participações em 17 jogos. Por sua vez, o botafoguense em quatro contribuições com três partidas a mais. Os números são do Sofascore.