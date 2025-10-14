Topo

Memphis só joga na Holanda? O que números recentes mostram sobre o atacante

Memphis comemora gol marcado pela Holanda contra a Finlândia nas Eliminatórias Imagem: JOHN THYS/AFP
Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

14/10/2025 05h30

Memphis Depay tem números melhores pela Holanda do que pelo Corinthians ao longo dos últimos dois meses.

Corinthians x Holanda

Memphis fez quatro jogos pela Holanda nos últimos dois meses, com quatro gols e três assistências. Em setembro, o camisa 10 se isolou com o maior artilheiro da história da seleção e, no último domingo, assumiu o posto de maior garçom da história da Laranja Mecânica.

O sucesso na Holanda contrasta com números baixos no Corinthians. No mesmo período, Memphis também fez quatro jogos pelo clube paulista, mas não marcou e nem sequer deu assistências.

O tempo em campo em cada um também é diferente. O astro esteve atuando por 248 minutos pela seleção holandesa e apenas em apenas 164 pelo Corinthians.

O que ajuda a explicar?

As lesões sofridas por Memphis ajudam a explicar os números baixos pelo Corinthians. No intervalo de dois meses, o camisa 10 sofreu uma lesão de grau 2 na coxa e teve um edema no mesmo local.

Dos quatro jogos que fez pelo Corinthians desde 14 de agosto, Memphis jogou os 90 minutos em um — contra o Palmeiras, no Brasileirão. O atacante atuou por 12, contra o Athletico, no seu primeiro duelo após se recuperar a lesão de grau 2 na coxa, depois jogou só 44 contra o mesmo rival, quando sentiu o edema, e fechou a conta com os 17 jogados contra o Mirassol, no seu retorno após o problema.

O cenário é completamente diferente na Holanda. Memphis estava 100% fisicamente nos duelos pela seleção do seu país e foi titular contra Polônia, Lituânia e Finlândia. Ele só não começou o jogo contra Malta, na semana passada, porque chegou atrasado à concentração após alegar que teve seu passaporte roubado no Brasil.

Memphis deve ir para clássico

O Corinthians deve contar com Memphis no clássico de amanhã, contra o Santos. As equipes se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Brasileirão.

O atacante vem de jogos pela Holanda, mas será avaliado pelo departamento de fisiologia do Corinthians. Se estiver em condições — o que é mais provável — será relacionado para o duelo. Ele briga por vaga com Yuri Alberto e Gui Negão no ataque corintiano.

Números de Memphis desde 14 de agosto

Corinthians
4 jogos
164 minutos
0 gol
0 assistência

Holanda
4 jogos
248 minutos
4 gols
3 assistências

