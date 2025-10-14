Meligeni e Pedretti se classificam às oitavas do Rio Ladies Open

Duas brasileiras avançaram às oitavas de final do Rio Ladies Open, torneio WTA 125 do Rio de Janeiro, disputado na Techset Academy, na Barra da Tijuca. Carol Meligeni e Thaisa Pedretti se juntam a Gabriela Cé na próxima fase da competição, que distribui US$ 115 mil em prêmios e 125 pontos no ranking mundial da WTA.

Nesta quarta-feira, a partir das 15h (de Brasília), Gabriela Cé busca uma vaga nas quartas de final diante da georgiana Ekaterine Gorgodze. Outro destaque da rodada será a estreia de Laura Pigossi e Ingrid Martins, cabeças de chave 1 nas duplas, que enfrentam as também brasileiras Sofia Mendonça e Leticia Vidal, não antes das 17h.

Carol Meligeni abriu a programação da quadra central nesta terça-feira com uma vitória sólida sobre a colombiana Maria Paulina Perez Garcia, por duplo 6/1.

"Estou muito feliz com o meu jogo de hoje. Primeira rodada é sempre um pouco mais tensa. Eu jogo contra ela desde pequenininha no COSAT. Está sendo muito legal poder jogar aqui no Rio, com torcida, nesta primeira edição do torneio. Estou muito feliz de estar aqui, de ter conseguido jogar bem, executar várias coisas importantes no jogo de hoje. Agora é continuar vivendo o torneio e melhorando a cada partida", disse Carol, que enfrenta a austríaca Sinja Kraus, cabeça de chave 6, nas oitavas de final, somente na quinta-feira.

Já Thaisa Pedretti conquistou sua primeira vitória em um torneio WTA. Vinda do qualifying, a paulista superou a chilena Antonia Vergara Rivera por 7/6 6/4.

"Estou muito feliz pela minha primeira vitória no WTA. Trabalhei muito para chegar nesse momento. Hoje sabia que seria um jogo duro, a Antonia vem de ótimos resultados, é muito sólida e guerreira. No primeiro set eu estive atrás, comecei um pouco nervosa, mas consegui controlar as emoções e encontrar meu jogo. No segundo set abri vantagem, e mesmo quando perdi quatro games seguidos, mantive a calma e consegui fechar. Estou muito contente e agora é seguir firme para a próxima rodada", afirmou Pedretti, que enfrenta a austríaca Julia Grabher, cabeça 3, algoz de Laura Pigossi.