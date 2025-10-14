Luísa Stefani e Timea Babos estreiam com vitória no WTA 500 de Ningbo
A brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos estrearam com vitória no WTA 500 de Ningbo, na China, que conta com uma premiação de 1 milhão de dólares (aproximadamente R$ 5,5 milhões) para as campeãs. Nesta última segunda-feira, a dupla passou por Victoria Mboko, do Canadá, e Maya Joint, da Austrália, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2.
Nas quartas de final, que ainda não têm data definida, Luísa e Timea encaram as ganhadoras do duelo entre a eslovaca Tereza Mihalikova e a britânica Olivia Nicholls contra a dupla da chinesa Hanyu Guo e da russa Alexandra Panova.
Luísa Stefani celebra vitória
"Ótima estreia e um jogo limpo da nossa parte. Conseguimos neutralizar bastante o jogo delas e usar nossa experiência para fazer um jogo taticamente muito bom. Elas são jogadoras muito talentosas e estruturadas e tenho certeza de que as duas têm um futuro promissor", disse Luísa Stefani.
A parceria entre Stefani e Babos é a oitava melhor do ano. Com títulos em Linz, Estrasburgo e no SP Open, a dupla segue na disputa por uma vaga no WTA Finals, que acontece na Arábia Saudita, em novembro.