Letônia x Inglaterra: horário e onde assistir ao jogo das Eliminatórias

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Letônia e Inglaterra se enfrentam hoje (14), às 15h45 (de Brasília), no Daugava Stadium, em Riga (LET), pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv2 (TV por assinatura).

A Inglaterra é líder do Grupo K com 100% de aproveitamento, somando 15 pontos. Os ingleses vêm de uma vitória por 3 a 0 em amistoso disputado contra País de Gales.

Já a Letônia tem apenas uma vitória em seis jogos disputados nas Eliminatórias. A seleção europeia vem de um empate em 2 a 2 contra Andorra.

Letônia x Inglaterra -- Eliminatórias da Copa