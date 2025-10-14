Letônia x Inglaterra: horário e onde assistir ao jogo das Eliminatórias
Letônia e Inglaterra se enfrentam hoje (14), às 15h45 (de Brasília), no Daugava Stadium, em Riga (LET), pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026.
Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv2 (TV por assinatura).
A Inglaterra é líder do Grupo K com 100% de aproveitamento, somando 15 pontos. Os ingleses vêm de uma vitória por 3 a 0 em amistoso disputado contra País de Gales.
Já a Letônia tem apenas uma vitória em seis jogos disputados nas Eliminatórias. A seleção europeia vem de um empate em 2 a 2 contra Andorra.
Letônia x Inglaterra -- Eliminatórias da Copa
- Data e hora: 14 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
- Local: Daugava Stadium, em Riga (LET)
- Transmissão: Sportv2 (TV por assinatura)