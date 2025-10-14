Topo

Letônia x Inglaterra: horário e onde assistir ao jogo das Eliminatórias

Harry Kane celebra gol no amistoso entre Inglaterra x Escócia - Reuters/Lee Smith
14/10/2025 05h30

Letônia e Inglaterra se enfrentam hoje (14), às 15h45 (de Brasília), no Daugava Stadium, em Riga (LET), pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv2 (TV por assinatura).

A Inglaterra é líder do Grupo K com 100% de aproveitamento, somando 15 pontos. Os ingleses vêm de uma vitória por 3 a 0 em amistoso disputado contra País de Gales.

Já a Letônia tem apenas uma vitória em seis jogos disputados nas Eliminatórias. A seleção europeia vem de um empate em 2 a 2 contra Andorra.

Letônia x Inglaterra -- Eliminatórias da Copa

  • Data e hora: 14 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: Daugava Stadium, em Riga (LET)
  • Transmissão: Sportv2 (TV por assinatura)

