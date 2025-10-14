PVC: Erro não tira Fabrício Bruno da Copa, mas outro fator pode excluí-lo

O erro de Fabrício Bruno na derrota do Brasil de virada para o Japão não tira as chances de o zagueiro disputar a Copa do Mundo de 2026, analisa Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.

Segundo PVC, outro fator é que pode ser decisivo para Fabrício ficar fora da lista final de Carlo Ancelotti. O defensor assumiu a falha após a partida e pediu para não ser crucificado pelo lance.

O que pode tirar o Fabrício Bruno da Copa não é o lance de hoje, é a soma dos concorrentes. Eu acho que ele não vai para a Copa. Já achava, independentemente do erro de hoje, que ele não vai para a Copa. Eu acho que vai Marquinhos, Gabriel Magalhães, Militão e aí vai ter uma disputa com outros zagueiros.

PVC

Quando o Fabrício Bruno fala sobre não ser covarde, é porque ele sabe que tem gente que vai ser covarde. E porque ele sabe que ele foi rotulado como um jogador que não tem passe, e ele erra o passe. Por que o Fabrício Bruno está na seleção? Porque ele tem uma grande qualidade -- a velocidade. A grande qualidade do Fabrício Bruno não é a saída de bola, é a velocidade: ele é um zagueiro muito rápido, ele tem muita recuperação.

PVC

O que pode fazer ele ir para a Copa do Mundo? A possibilidade de ter um zagueiro rápido, veloz. Então, esse lance não tira o Fabrício Bruno da Copa. O que pode tirar o Fabrício Bruno da Copa do Mundo é a concorrência com zagueiros que têm outras qualidades. Na concorrência, o Fabrício Bruno perde para o Gabriel Magalhães, perde para o Marquinhos, perde para o Militão e aí vai ter uma disputa pelo quarto ou quinto lugar.

PVC

A avaliação do Beraldo de hoje não foi boa. A avaliação do Carlos Augusto de hoje não foi boa. Então, tem gente que também perdeu, não foi só o Fabrício Bruno.

PVC

