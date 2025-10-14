Jornal inglês põe três brasileiros em lista de promessas nascidas em 2008

O jornal inglês The Guardian publicou uma lista com 60 jogadores nascidos em 2008 apontados como grandes promessas do futebol mundial e incluiu três brasileiros: Angelo Candido, do São Paulo, Gabriel Mec, do Grêmio, e Kauã Prates, do Cruzeiro.

O que aconteceu

Angelo Candido, 16, é lateral direito e ainda não estreou no time principal do São Paulo. Ele já está vendido ao Strasbourg, da França, em negócio fechado por cerca de R$ 32 milhões - ele se transfere para o time francês quando completar 18 anos. Para o jornal inglês, ele é um "jogador completo na posição".

O atacante Gabriel Mec, 17, foi um dos destaques do Grêmio na Copa São Paulo e ganhou chances no Campeonato Gaúcho. No segundo semestre, ele até foi relacionado para algumas partidas do Brasileirão, mas não entrou em campo. O 'Guardian' define o atleta como 'rápido, ambidestro e com talento driblador inebriante'.

Já o lateral esquerdo Kauã Prates, 17, é o que mais ganhou chances no time principal. Ele já atuou oito vezes pelo Cruzeiro, no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. 'Uma das joias do futebol brasileiro, com qualidades que impressionaram todos ao redor', destaca o 'Guardian'.