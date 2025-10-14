Jornal coloca Angelo, do São Paulo, e outros dois brasileiros entre os melhores jogadores sub-17 do mundo

Topo

O jornal britânico The Guardian divulgou nesta terça-feira a lista Next Generation 2025, que destaca jovens promessas do futebol mundial. A relação, composta por jogadores nascidos em 2008, inclui três brasileiros: Angelo Cândido (São Paulo), Gabriel Mec (Grêmio) e Kauã Prates (Cruzeiro).

O jogador de 16 anos do São Paulo vem se destacando nas categorias de base do Tricolor. Angelo também teve papel importante na Seleção sub-17, participando da campanha campeã sul-americana da categoria e marcando um gol na final.

Apesar de ainda não ter atuado entre os profissionais, Angelo já está negociado. Em janeiro de 2027, o jovem se apresentará ao Strasbourg, da França, clube pertencente ao consórcio BlueCo, o mesmo grupo que controla o Chelsea.

Outros destaques

Outro brasileiro da lista é Kauã Prates, do Cruzeiro. O lateral-esquerdo de 17 anos também fez parte do elenco campeão do Sul-Americano, mas, ao contrário de Ângelo, já atuou profissionalmente. Promovido por Leonardo Jardim, o jovem já soma oito partidas pelo time principal.

O terceiro brasileiro da lista é o meia-atacante Gabriel Mec, do Grêmio. Embora não tenha sido convocado para o Sul-Americano, o jogador de 17 anos chama a atenção pelo desempenho nas categorias de base do Imortal. Nesta temporada, disputou a Copinha e foi titular absoluto da equipe, mesmo sendo mais jovem que a idade limite.

O levantamento Next Generation, do The Guardian, que destaca as principais promessas do futebol mundial, é publicado anualmente. Em 2024, por exemplo, os brasileiros presentes na lista foram Estêvão (Palmeiras), Gabriel Carvalho (Internacional) e Riquelme Felipe (Fluminense).

