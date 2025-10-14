Flamengo: Jorginho teve trauma com ensopado na Itália e disse 'não' à mãe

Antes de se tornar uma estrela do futebol e do Flamengo, Jorginho viveu perrengues tão intensos dos 13 aos 15 anos — sozinho na Itália — que criou um trauma com um prato específico: a carne ensopada. O motivo? Era a única refeição, servida dia após dia, em um alojamento precário em Vêneto, sem água quente e sob o frio rigoroso. Ao visitá-lo preocupada, sua mãe, Maria Tereza, insistiu para que ele desistisse e voltasse para casa. No entanto, foi firme e disse "não".

Fui para lá (Itália) quando tinha 13 anos. Fui morar nesse alojamento, fiquei dois anos com outros meninos da minha cidade. Foi o perrengue mais pesado, mas era o meu sonho, né? Eu vi uma oportunidade.

No inverno não tem água quente para tomar banho, comia a mesma comida durante três dias. Quando voltei (para o Brasil), não conseguia sentir o cheiro de carne ensopada porque era só ensopadão. Esses dois anos foram assim.

Jorginho, ao UOL

Minha mãe foi me visitar, viu o estado lá do alojamento e falou: 'Você vai embora comigo'. E eu falei: 'Não vou, essa é minha oportunidade, vou ficar aqui, porque se depois eu não virar jogador, vou te culpar para o resto da minha vida'. E aí acabei ficando.

Pensou duas vezes antes de se naturalizar

Início de Jorginho (no destaque em vermelho) em Imbituba, cidade de Santa Catarina onde nasceu Imagem: Arquivo pessoal

O depoimento de Jorginho foi dado ao UOL em entrevista exclusiva no Ninho do Urubu. Em 40 minutos de bate-papo, o volante ítalo-brasileiro com passagens marcantes por Napoli, Chelsea, Arsenal e seleção da Itália abriu o coração, revelou bastidores de sua intimidade, perrengues, curiosidades e o desafio de voltar ao Brasil para defender o clube de maior torcida do país, o Flamengo.

Na ocasião, também admitiu que pensou duas vezes antes de se naturalizar italiano, mas a escolha acabou valendo a pena:

Eu tinha 19 para 20 anos. Aí falei: 'Deixa eu pensar mais um pouquinho (risos)'. Porque, querendo ou não, eu cresci assistindo a Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo... E o sonho de toda criança brasileira é vestir a Amarelinha, né? Então, naquele momento, eu estava tendo um choque de realidade.

Só que fui vendo meu percurso e acabei decidindo ir para a seleção italiana pela minha trajetória, pelo meu passado também, com sangue italiano. E aprendi muito. Lá na Itália é um país que amo muito, sinto que parte de mim é italiana, tenho algumas manias, alguns hábitos que são mais italianos do que brasileiro, então a decisão foi tomada baseada nessa história.

Jorginho, ao UOL

Acerto com o Flamengo foi pensando em ser convocado pela Itália

Campeão da Eurocopa de 2020 sendo um dos destaques, Jorginho tem o desejo de retornar à seleção italiana. O volante, inclusive, admitiu que um dos motivos de acertar com o Flamengo foi a vitrine que o Rubro-Negro dá aos jogadores.

Essa foi mais uma decisão também do porquê eu vir para um clube como o Flamengo, para estar em vista. Estou me dedicando bastante para estar pronto se chegar uma chamada.

Jorginho, ao UOL

Mistura de culturas brasileira, italiana e inglesa em casa

Jorginho com sua mãe Maria Tereza: preocupada, ela tentou demover seu filho da ideia de permanecer na Itália na adolescência Imagem: Arquivo pessoal

Os filhos de Jorginho nasceram na Europa e, atualmente, ele é casado com a irlandesa Catherine Harding. Brasileiro naturalizado italiano e com sete anos no futebol inglês, o volante tenta absorver o melhor de cada cultura na educação e convívio em casa.

Ah, mistura tudo, né? Tento pegar o melhor de cada um e vou implementando na família, mas em casa a gente fala mais inglês, porque minha esposa é britânica, as crianças nasceram lá e agora estão tentando aprender português, já estão desenrolando.

Mas também já aprendem a dar um jeitinho brasileiro e estão gostando bastante da culinária do Brasil. Da culinária da Itália não precisa falar que é maravilhosa, então eles gostam também. Então, a gente vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali... É uma mistura (risos).

Jorginho, ao UOL

Já trilha caminho para ser técnico quando se aposentar

Jorginho prefere ainda não cravar com 100% de certeza, mas admite que a possibilidade é grande de se tornar treinador quando se aposentar. O volante já fez um curso quando era atleta do Arsenal e sentiu o gostinho de exercer a função.

Cheguei no Arsenal e me perguntaram: 'Você quer tirar carteirinha de treinador aqui?'. Aí eu falei: 'Não, não quero ser treinador'. Estava tentando correr disso (risos), mas aí me empurraram um pouco e eu falei: 'Tá bom, vou fazer para ter. Vai que um dia... (risos)'.