Joia do Palmeiras perdeu a mãe durante jogo e agora vive semana dos sonhos

Luis Pacheco, do Palmeiras, em jogo contra o Juventude pelo Brasileirão - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon
do UOL

João Kerr

Colaboração para o UOL

14/10/2025 05h30

O volante Luís Pacheco, do sub-17 do Palmeiras, viveu uma semana especial. O jovem atleta renovou com o clube na última quinta-feira (8), foi relacionado pela primeira vez para uma partida no profissional e já fez sua estreia no domingo (12).

Luís ainda foi elogiado por Abel Ferreira na coletiva após a vitória por 4 a 1 sobre o Juventude. O português disse que o garoto pode jogar no time Sub-20, apesar de ter idade para o Sub-17.

Contamos com os nossos treinadores da base para ajudá-lo a ganhar minutos e evoluir. É um jogador que está acima do nível exigido no sub-17 e pode claramente jogar no sub-20. Espero que isso aconteça. Temos um treinador atento a tudo que acontece no sub-17 e sub-20, e quando precisamos chamar alguém, como foi o caso dele, não há problema nenhum Abel Ferreira

Apesar de viver um excelente momento na carreira, o garoto passou por uma situação muito triste no começo do ano - sua mãe faleceu enquanto ele disputava uma partida pelo Verdão.

João Paulo Sampaio, diretor das categorias de base do Palmeiras, contou em entrevista ao portal "Podporco" sobre o cuidado que o clube teve com ele no momento:

"Eu tirei o menino no intervalo, ele foi direto para o aeroporto, e só recebeu a notícia quando já estava acompanhado pelo padrasto e pela psicóloga do clube. Nessas horas, nós temos que ser o suporte".

Destaque na base

Desde antes de estrear no profissional, Luis Pacheco já vinha sendo observado por Abel Ferreira e sua comissão técnica. O camisa 5 pode atuar em diferentes funções no meio-campo, característica que agrada os portugueses.

O garoto já conquistou quatro títulos pela base do Palmeiras, incluindo dois campeonatos brasileiros Sub-20 e um Paulistão Sub-15. Na seleção brasileira, o garoto conquistou o Sul-Americano Sub-17, sendo titular e um dos principais destaques da campanha.

