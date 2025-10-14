Topo

Esporte

Jogo do Brasil hoje (14): veja onde assistir ao vivo e que horas começa

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

14/10/2025 03h04

Brasil e Japão se enfrentam hoje (14), às 7h30 (de Brasília), no Nacional de Tóquio, no Japão, para disputar mais um amistoso preparatório visando a Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (Youtube).

O Brasil chega motivado após goleada sobre a Coreia do Sul. A seleção de Carlo Ancelotti contou com grande atuação do ataque e venceu por 5 a 0.

Relacionadas

Jornal espanhol cita recuperação de Rodrygo com Ancelotti: 'Melhor versão'

Novidade da seleção recebeu 'bênção' de tetracampeão antes de ser chamado

Jardine exalta ouro olímpico, defende geração brasileira e alerta Ancelotti

O Japão, em sua partida pela Data Fifa, empatou com o Paraguai. O placar terminou em 2 a 2.

Brasil x Japão -- Amistoso internacional

  • Data e hora: 14 de outubro, às 7h30 (de Brasília)
  • Local: Nacional de Tóquio, no Japão
  • Transmissão: Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (Youtube)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Oscar pode ficar até 6 semanas fora e corre risco de não jogar mais em 2025

Espanha x Bulgária: horário e onde assistir ao jogo das Eliminatórias

Onde vai passar a estreia de João Fonseca no ATP de Bruxelas? Como assistir ao vivo

Porto Rico x Argentina: horário e onde assistir ao jogo amistoso

Portugal x Hungria: horário e onde assistir ao jogo das Eliminatórias

Itália x Israel: horário e onde assistir ao jogo das Eliminatórias

Letônia x Inglaterra: horário e onde assistir ao jogo das Eliminatórias

Seleção asiática tem brasileiros decisivos e vê Copa perto após 35 anos

Copa do Mundo conhecerá mais da metade dos classificados nesta terça-feira

Joia do Palmeiras perdeu a mãe durante jogo e agora vive semana dos sonhos

Memphis só joga na Holanda? O que números recentes mostram sobre o atacante