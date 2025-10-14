Jogo do Brasil hoje (14): veja onde assistir ao vivo e que horas começa

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Brasil e Japão se enfrentam hoje (14), às 7h30 (de Brasília), no Nacional de Tóquio, no Japão, para disputar mais um amistoso preparatório visando a Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (Youtube).

O Brasil chega motivado após goleada sobre a Coreia do Sul. A seleção de Carlo Ancelotti contou com grande atuação do ataque e venceu por 5 a 0.

O Japão, em sua partida pela Data Fifa, empatou com o Paraguai. O placar terminou em 2 a 2.

Brasil x Japão -- Amistoso internacional