João Fonseca reconhece erros em derrota: 'Esse nível não permite'

Após estrear com derrota no ATP 250 de Bruxelas, nesta terça-feira, João Fonseca reconheceu que errou demais na partida contra o holandês Botic van de Zandschulp, 86º do ranking.

Comecei o jogo de uma forma muito sólida, sacando super bem. Fui sacar no 4/3 e acabei perdendo meu saque, aí ele acabou ficando mais confiante. Até continuei jogando bem, mas falhei muito na devolução e no saque, perdendo muitas oportunidades, e nesse nível não tem como perder tantas oportunidades assim.

João Fonseca, à ESPN

Necessidade de 'voltar ao ritmo'

O torneio disputa em Bruxelas foi o primeiro do circuito regular que o brasileiro participou após o US Open, em agosto. Desde então, ele só havia disputado a Laver Cup e a Copa Davis, em equipes.

Hesitei muito em oportunidades, acabei falhando bastante e agora é seguir trabalhando para não perder essas chances, tanto no primeiro como no segundo set que eu tive dois breaks à frente e depois fui quebrado de volta.

João Fonseca

Agora, o atual número 45 do ranking foca em retomar seu ritmo para a reta final do ano. Já na próxima segunda-feira, Fonseca chega na Suíça para o ATP 500 da Basileia.