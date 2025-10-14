João Fonseca cai para holandês e se despede do ATP de Bruxelas na estreia

O brasileiro João Fonseca, número 45 do ranking da ATP, foi superado logo na estreia do ATP 250 de Bruxelas nesta terça-feira. O carioca de 19 anos caiu diante do holandês Botic van de Zandschulp, atual 86º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (2), e se despediu ainda na primeira rodada do torneio disputado na Bélgica.

Após a partida, Fonseca reconheceu as chances perdidas e avaliou o próprio desempenho: "Comecei muito sólido, sacando super bem, mas perdi muitas oportunidades e nesse nível não tem como perder tantas oportunidades, ainda mais nessa superfície em que as coisas acontecem muito rápido. Hesitei muito e acabei falhando bastante. Vamos seguir trabalhando, para não perder mais essas oportunidades que eu tive no 1o e no 2o. set", afirmou.

Eliminado na estreia como cabeça de chave, Fonseca volta às quadras no ATP 500 da Basileia, na Suíça, a partir do dia 20. Já Botic van de Zandschulp garantiu vaga nas oitavas de final e enfrentará o norte-americano Eliot Spizzirri, número 111 do mundo.

O jogo

No primeiro set, Fonseca começou consistente e quebrou o saque do adversário no quinto game, chegando a abrir 4/2. No entanto, uma sequência de erros recolocou o holandês na disputa. Mesmo após salvar cinco set points em um game longo, o brasileiro acabou cedendo a parcial por 7/5.

A segunda parcial seguiu um roteiro semelhante. Fonseca voltou a encontrar brechas no serviço do rival e fez 5/3 após uma quebra, mas não sustentou a vantagem. Van de Zandschulp reagiu, devolveu a quebra e levou a decisão ao tie-break, onde dominou as ações e fechou em 7/6 (2).