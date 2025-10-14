Topo

Esporte

Já classificado à Copa do Mundo, Marrocos supera Congo pelas Eliminatórias

14/10/2025 18h03

Nesta terça-feira, pela décima rodada do Grupo E das Eliminatórias Africanas, a seleção de Marrocos recebeu Congo no Prince Moulay Abdellah Stadium, em Rabat, e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Youssef En-Nesyri.

Situação da Tabela

Com o resultado positivo, a seleção marroquina, já garantida matematicamente na Copa do Mundo de 2026, alcançou 24 pontos, na liderança do Grupo E. Congo, por sua vez, seguiu com apenas um ponto, na quinta e penúltima posição.

? MARROCOS 1 x 0 CONGO ?

? Competição: Eliminatórias

?? Local: Moulay Abdellah Stadium, em Rabat

? Data: 14 de outubro de 2025 (terça-feira)

? Horário: 16h (de Brasília)

Como foi o jogo

O placar foi aberto aos 18 minutos do segundo tempo. Youssef En-Nesyri recebeu ótimo cruzamento rasteiro de Hakimi e completou ao gol.

Próximos jogos

Marrocos

  • Volta a campo no dia 2 de dezembro, às 9h (de Brasília), pela Copa das Nações Árabes. O adversário ainda não foi definido.

Congo

  • Ainda sem duelo definido.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Arábia Saudita empata com o Iraque e garante ida à Copa do Mundo

Retegui tem noite inspirada e dá sobrevida à Itália rumo à Copa; Merino dita goleada da Espanha

6 seleções garantiram vaga para a Copa do Mundo hoje; veja classificados

João Fonseca perde para holandês em 1º jogo como cabeça de chave na ATP e cai em Bruxelas

Escalação do Santos: Vojvoda aprimora bola parada e fecha preparação para jogo contra o Corinthians

Costa do Marfim e Senegal garantem vaga para a Copa do Mundo de 2026

Assistir Paysandu x Remo ao vivo pela Série B: veja onde vai passar o jogo

Já classificado à Copa do Mundo, Marrocos supera Congo pelas Eliminatórias

Assistir Chapecoense x Botafogo-SP ao vivo pela Série B: veja onde vai passar o jogo

Casares comenta racha político no São Paulo e abre o jogo sobre permanência de Belmonte até fim da gestão

Palmeiras: time sub-17 é afastado do Campeonato Paulista por indisciplina