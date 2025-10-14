Já classificado à Copa do Mundo, Marrocos supera Congo pelas Eliminatórias

Nesta terça-feira, pela décima rodada do Grupo E das Eliminatórias Africanas, a seleção de Marrocos recebeu Congo no Prince Moulay Abdellah Stadium, em Rabat, e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Youssef En-Nesyri.

Situação da Tabela

Com o resultado positivo, a seleção marroquina, já garantida matematicamente na Copa do Mundo de 2026, alcançou 24 pontos, na liderança do Grupo E. Congo, por sua vez, seguiu com apenas um ponto, na quinta e penúltima posição.

? MARROCOS 1 x 0 CONGO ?

? Competição: Eliminatórias



?? Local: Moulay Abdellah Stadium, em Rabat



? Data: 14 de outubro de 2025 (terça-feira)



? Horário: 16h (de Brasília)

Como foi o jogo

O placar foi aberto aos 18 minutos do segundo tempo. Youssef En-Nesyri recebeu ótimo cruzamento rasteiro de Hakimi e completou ao gol.

Próximos jogos

Marrocos

Volta a campo no dia 2 de dezembro, às 9h (de Brasília), pela Copa das Nações Árabes. O adversário ainda não foi definido.

Congo