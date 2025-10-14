Topo

Esporte

Itália x Israel: horário e onde assistir ao jogo das Eliminatórias

Jogadores da Itália comemoram gol de Mateo Retegui contra a Estônia, pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo - Divulgação/X @Azzurri
UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

14/10/2025 05h30

Itália e Israel entram em campo hoje (14), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Friuli, em Udine, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

A seleção italiana vem de quatro vitórias consecutivas e precisa vencer para se consolidar na briga pela vaga. A Itália conquistou uma boa vitória por 3 a 1 contra a Estônia, fora de casa, na rodada passada.

Já Israel precisa vencer para entrar de vez na disputa pela vaga com os italianos. Os israelenses vem de uma goleada por 5 a 0 sofrida diante da Noruega.

Itália x Israel -- Eliminatórias da Copa

  • Data e hora: 14 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: Estádio Friuli, em Udine
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

