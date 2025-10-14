Itália x Israel: horário e onde assistir ao jogo das Eliminatórias
Itália e Israel entram em campo hoje (14), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Friuli, em Udine, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026.
Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
A seleção italiana vem de quatro vitórias consecutivas e precisa vencer para se consolidar na briga pela vaga. A Itália conquistou uma boa vitória por 3 a 1 contra a Estônia, fora de casa, na rodada passada.
Já Israel precisa vencer para entrar de vez na disputa pela vaga com os italianos. Os israelenses vem de uma goleada por 5 a 0 sofrida diante da Noruega.
Itália x Israel -- Eliminatórias da Copa
- Data e hora: 14 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
- Local: Estádio Friuli, em Udine
- Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)