Itália vence Israel e segue viva na briga por uma vaga na Copa do Mundo

Nesta terça-feira, a Itália conquistou um importante resultado na corrida por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Jogando em casa, no Estádio Friuli, em Udine, os italianos venceram Israel por 3 a 0, pela oitava rodada do grupo I das Eliminatórias Europeias. Retegui, duas vezes, e Mancini fizeram os gols.

Situação na tabela

Com o resultado, a Itália segue viva na briga por uma vaga direta no Mundial de 2026. A equipe está na segunda colocação do grupo I, com 15 pontos, três a menos que a líder Noruega.

Ambas as seleções têm mais duas partidas para disputar na competição. Na última rodada, inclusive, elas se enfrentam. O primeiro de cada chave vai direto para a Copa, enquanto o segundo vai para a repescagem.

Israel, por sua vez, se despede da briga. A equipe está na terceira colocação, com nove pontos.

? Resumo do jogo

??? ITÁLIA 3 x 0 ISRAEL ??

? Competição: Eliminatórias Europeias (8ª rodada)



Local: Estádio Friuli, em Udine (ITA)



? Data: 14 de outubro de 2025 (terça-feira)



? Horário: 15h45 (de Brasília

Gols

? Retegui, aos 46? do 1ºT (Itália)

? Retegui, aos 28? do 2ºT (Itália)

? Gianluca Mancini, aos 48 do 2ºT (Itália)

Com foi o jogo?

A Itália abriu o placar aos 46 minutos do primeiro tempo. Retegui foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o próprio atacante estufou as redes.

O jogador do Al-Qadsiah estava em uma noite inspirada. Foi dele também o segundo gol dos italianos, aos 28 da etapa final. Desta vez, Retegui desarmou o adversário e, da entrada da área, acertou um lindo chute no ângulo.

A Itália fechou a conta aos 48. Gianluca Mancini aproveitou cruzamento e cabeceou para o fundo da rede.

Próximo jogo da Itália

Moldávia x Itália (9ª rodada das Eliminatórias Europeias)

Data e horário: 13 de novembro (quinta-feira), às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio Zimbru, em Chisinau (MDA)

