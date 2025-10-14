Itália vence Israel e segue viva na briga por uma vaga na Copa do Mundo
Nesta terça-feira, a Itália conquistou um importante resultado na corrida por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Jogando em casa, no Estádio Friuli, em Udine, os italianos venceram Israel por 3 a 0, pela oitava rodada do grupo I das Eliminatórias Europeias. Retegui, duas vezes, e Mancini fizeram os gols.
Situação na tabela
Com o resultado, a Itália segue viva na briga por uma vaga direta no Mundial de 2026. A equipe está na segunda colocação do grupo I, com 15 pontos, três a menos que a líder Noruega.
Ambas as seleções têm mais duas partidas para disputar na competição. Na última rodada, inclusive, elas se enfrentam. O primeiro de cada chave vai direto para a Copa, enquanto o segundo vai para a repescagem.
Israel, por sua vez, se despede da briga. A equipe está na terceira colocação, com nove pontos.
? Resumo do jogo
??? ITÁLIA 3 x 0 ISRAEL ??
? Competição: Eliminatórias Europeias (8ª rodada)
?? Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
? Data: 14 de outubro de 2025 (terça-feira)
? Horário: 15h45 (de Brasília
Gols
- ? Retegui, aos 46? do 1ºT (Itália)
- ? Retegui, aos 28? do 2ºT (Itália)
- ? Gianluca Mancini, aos 48 do 2ºT (Itália)
Com foi o jogo?
A Itália abriu o placar aos 46 minutos do primeiro tempo. Retegui foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o próprio atacante estufou as redes.
O jogador do Al-Qadsiah estava em uma noite inspirada. Foi dele também o segundo gol dos italianos, aos 28 da etapa final. Desta vez, Retegui desarmou o adversário e, da entrada da área, acertou um lindo chute no ângulo.
A Itália fechou a conta aos 48. Gianluca Mancini aproveitou cruzamento e cabeceou para o fundo da rede.
Próximo jogo da Itália
- Moldávia x Itália (9ª rodada das Eliminatórias Europeias)
Data e horário: 13 de novembro (quinta-feira), às 16h45 (de Brasília)
Local: Estádio Zimbru, em Chisinau (MDA)
Próximo jogo de Israel
- Lituânia x Israel (amistoso)
Data e horário: 13 de novembro (quinta-feira)
Local: Estádio Darius e Gir?nas, em Kaunas (LIT)