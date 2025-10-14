Imprensa internacional repercute derrota do Brasil para Japão: "Choque inesperado"

Topo

A derrota de virada do Brasil para o Japão por 3 a 2 repercutiu entre a imprensa internacional na manhã desta terça-feira. Foi a primeira vez na história que a Seleção Brasileira não venceu os japoneses.

O jornal espanhol Marca classificou a vitória do Japão como épica e afirmou que o resultado serve para manter os pés do Brasil no chão.

"Esta é a primeira vitória da história da seleção asiática contra o Brasil, que traz a Seleção de volta à realidade após a goleada sobre a Coreia do Sul", escreveu o veículo.

O também espanhol AS destacou uma "noite trágica" para a Seleção e ironizou o "presente" de Fabrício Bruno, que ajudou o Japão a criar problemas para o time brasileiro.

"Uma vitória clara para os pentacampeões mundiais se aproximava, mas o Japão criou problemas para eles, em parte graças ao talento de Fabrício Bruno, que deu assistência para Minamino marcar. A noite trágica só piorou quando ele impediu Nakamura de chutar e desviou a bola para dentro do próprio gol. Erros como esses podem condenar o Brasil na Copa do Mundo", pontuou.

Na Argentina, os jornais La Nación e Olé classificaram o resultado como "triunfo mais significativo da história", "choque inesperado" e "derrota inesquecível".

Já o português A Bola publicou a manchete: "Escândalo em Tóquio: Japão recupera de 0-2 para 3-2 e vence pela primeira vez o Brasil".

Foto: Divulgação

Futuros amistosos

A Seleção Brasileira ainda terá mais dois períodos de amistosos antes da Copa do Mundo de 2026. Em novembro, o time canarinho deve enfrentar seleções africanas, provavelmente Senegal e Tunísia. Já em março de 2026, a CBF negocia amistosos contra seleções europeias, como França, Croácia e Holanda.

