Ídolo do Santos vê evolução com Vojvoda e torce por rápida recuperação de Neymar

Ídolo do Santos, o ex-volante Renato aprovou a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda, contratado em agosto deste ano para substituir Cléber Xavier. Apesar do momento complicado do Peixe na tabela do Campeonato Brasileiro, o ex-atleta reconheceu que o novo treinador implementou uma filosofia de jogo à equipe.

O Santos ocupa a 16ª colocação na tabela, com 28 pontos conquistados em 26 rodadas. O time tem apenas três pontos a mais que o Vitória, primeira equipe que integra a zona de rebaixamento. Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, Renato viu evolução do time com Vojvoda e torce para que ela venha acompanhada de resultados.

"É uma reconstrução, com jogadores novos sendo contratados, acaba afetando o entrosamento. Mas, acredito que quando o Santos começar a ganhar, a confiança vai aumentar. Isso vai dar mais tranquilidade aos jogadores. Torço para que isso aconteça o mais rápido possível, a gente sabe o quão incômodo é jogar naquela zona. Que os jogadores tenham confiança, os jogos em casa são fundamentais para que eles possam sair dessa situação. O Vojvoda chegou, já tem uma filosofia de jogo, a equipe melhorou. A gente fica na torcida para que o Santos possa sair dessa parte da tabela e brigar lá em cima", avaliou o ídolo santista.

Vojvoda foi anunciado pelo Santos no último dia 22 de agosto. O argentino soma uma vitória, quatro empates e uma derrota no comando da equipe. O Alvinegro Praiano mostrou um novo padrão de jogo e vem evoluindo, mas ainda sofre para engrenar uma sequência positiva de resultados.

Renato torce por rápida recuperação de Neymar

Em busca da recuperação no Campeonato Brasileiro, o Santos ainda está sem uma de suas principais peças. O meia atacante Neymar trata uma lesão de grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita, constatada e divulgada pelo clube no último dia 19 de setembro.

O camisa 10 do Peixe deve voltar aos gramados entre o fim de outubro e o início de novembro. Renato afirmou estar torcendo por uma rápida recuperação do craque e disse que o vê como peça importante não só para o Santos, mas também para a Seleção Brasileira.

"O Neymar dispensa comentários. É claro que teve uma lesão muito grave, eu fico triste por isso porque prejudicou muito ele. Com certeza, se ele estiver 100%, vai ajudar muito o Santos e a Seleção. É um jogador que desequilibra. Torço para que ele possa voltar o quanto antes para ajudar o Santos e quem sabe buscar o hexa pela nossa Seleção", comentou Renato.

Neymar foi convocado pela última vez à Seleção em março deste ano, quando o técnico ainda era Dorival Júnior, hoje no Corinthians. Contudo, o astro foi cortado da relação após apresentar problema na coxa esquerda.

O camisa 10 do Santos não entra em campo pelo Brasil desde o dia 17 de outubro de 2023, na derrota para o Uruguai, por 2 a 0, pelas Eliminatórias. Na ocasião, o jogador foi titular. Ao todo, ele soma 79 gols e 59 assistências em 128 jogos pela Canarinho.

Relembre a trajetória de Renato no Santos

Renato, conhecido pelo apelido de Renatinho, foi revelado nas categorias de base do Guarani e contratado pelo Santos em 2000. O ex-volante estreou com a camisa do Peixe em 29 de julho daquele mesmo ano, contra o São Bento, em um amistoso que terminou 0 a 0.

Renatinho rapidamente se destacou e ganhou a confiança da torcida santista. Em sua primeira passagem pelo clube, também chegou a ser convocado para defender a Seleção Brasileira. Em 2004, ele foi negociado com o Sevilla, equipe na qual também escreveu uma história vitoriosa.

Foi em 2014 que o ex-volante retornou ao Santos para a segunda passagem. Quatro anos depois, no dia 24 de novembro de 2018, ele se despediu dos gramados e foi homenageado pela Vila Belmiro. Pelo Peixe, foram 424 partidas, 33 gols e quatro títulos: dois Campeonatos Brasileiros (2002 e 2004) e dois Paulistas (2015 e 2016).

Situação do Santos no Brasileirão

Com 28 pontos conquistados após 26 jogos, o Santos está perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente o Peixe está no 16º lugar, com três pontos a mais que o 17º colocado Vitória, equipe que abre o Z-4.

Santos: 16º colocado, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e 12 derrotas)

Próximos jogos do Santos

Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(28ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)