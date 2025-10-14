Ídolo do Palmeiras defende Hugo Souza após estreia com derrota pela seleção

Ídolo do Palmeiras, o ex-goleiro Marcos saiu em defesa de Hugo Souza, que fez sua estreia na seleção brasileira na derrota por 3 a 2 para o Japão, em amistoso realizado nesta terça-feira. O campeão do mundo pelo Brasil em 2002, disse que não achou falha do goleiro do Corinthians e apontou "injustiça" nas críticas com base em apenas um jogo.

"Estou vendo o pessoal comentar sobre a estreia do Hugo Souza com a camisa da seleção brasileira. Falar para vocês: seleção é barca, para goleiro é difícil. Por mais que a gente tenha uma experiência aqui, você pode ser o f..... do seu time, ter 300 jogos no Paulista, 500 no Brasileiro, mas na seleção você a gente chega lá como orelha seca. A gente não tem experiência nenhuma para jogar com os caras lá de fora", disse Marcos.

"E nem acho que o que o gol tenha sido falha do Hugo. Acho que foi muito próximo. Poderia ter sido um milagre naquela defesa, se ele conseguisse ter tirado a bola. E talvez a decisão errada tenha não ter saído, porque ele é grande. Tenho certeza se ele estivesse no Corinthians, ele sairia porque lá ele tem muito mais confiança. Mas na seleção, é uma estreia", seguiu.

Como foi a derrota da Seleção Brasileira?

O Brasil abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Paulo Henrique e Gabriel Martinelli, mas acabou levando a virada após uma sequência de erros defensivos. O gol em que muitos apontaram falha de Hugo Souza foi o da virada do Japão. Ayase Ueda, aproveitou o cruzamento na área e balançou a rede para decretar a primeira vitória da história do Japão sobre o Brasil.

"A gente fica preocupado de não fazer coisa errada, ansioso, medo de errar e é isso que acontece. Essa era a experiência que eu tinha na seleção. Então, eu acho que não pode queimar o jogador por um jogo, por uma estreia. Na seleção você precisa pelo menos uns cinco jogos ali para você começar a se acostumar com a responsabilidade de vestir a camisa. Então, bola para frente", avaliou o ídolo do Palmeiras.

"Eu falaria isso aí se fosse o Weverton, o Brazão, Rafael, assim como estou falando do Hugo. Eu acho que só com sequência que você consegue é demonstrar o seu trabalho. Então, julgar alguém por uma estreia é muito injusto. Pelo menos é isso que eu gostaria que que fizesse comigo se eu fosse estrear pela seleção brasileira hoje. Então, vida que segue, vamos torcer para que ele tenha outras oportunidades para mostrar o trabalho dele", finalizou.

Quando a seleção volta a jogar?

A seleção volta a campo na próxima data Fifa, entre os dias 10 e 18 de novembro, com adversários a serem definidos.