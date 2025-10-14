Ídolo do Corinthians defende Hugo Souza em lance de gol do Japão

O ex-goleiro do Corinthians Ronaldo Giovaneli saiu em defesa de Hugo Souza após a derrota da Seleção Brasileira por 3 a 2 para o Japão, em amistoso disputado no Estádio Ajinomoto, em Tóquio. Para o ex-jogador, o goleiro corintiano não teve culpa no terceiro gol sofrido pela equipe de Carlo Ancelotti.

"Essa bola é do Beraldo", afirmou Ronaldo à Band, que viu falha de posicionamento zagueiro do Paris Saint-Germain.. "Ele faz a leitura errada dessa bola longa. Vê o atacante chegando na frente e não consegue antecipar. Essa bola é do Beraldo".

"Essa bola é rápida, passa por todo mundo. Pro goleiro, é difícil. Ele não pode sair porque, se sai, deixa o gol aberto. Quando tá todo mundo subindo no bloco, é complicado", completou Giovaneli.

O gol em questão foi marcado por Ayase Ueda, que decretou a virada japonesa e a primeira vitória da história do Japão sobre o Brasil.

A derrota, além de quebrar a invencibilidade dos brasileiros, também marcou a estreia amarga de Hugo Souza pela Seleção. O arqueiro se tornou o primeiro goleiro a sofrer três gols em uma estreia com a Amarelinha desde 1990 ? quando Velloso levou três da Espanha, em amistoso disputado em Gijón.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBF ? Seleção Brasileira de Futebol (@brasil)

Apesar do revés e das críticas ao sistema defensivo, Giovaneli isentou Hugo Souza de responsabilidade direta pelo resultado.

"O Hugo não falhou. Quando a defesa tá mal posicionada e a bola passa daquele jeito, o goleiro fica vendido", concluiu o ex-corintiano.

O Brasil havia aberto 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Paulo Henrique e Gabriel Martinelli, mas acabou levando a virada após uma sequência de erros defensivos. A Seleção volta a campo na próxima Data Fifa, entre os dias 10 e 18 de novembro, ainda com adversários a definir.