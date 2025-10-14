Topo

Hugo Souza quebra marca negativa em estreia pelo Brasil

14/10/2025 14h10

Nesta terça-feira, Hugo Souza quebrou uma marca negativa pela Seleção Brasileira na derrota por 3 a 2 diante do Japão: o goleiro foi o primeiro a sofrer três gols em uma estreia pela Amarelinha desde 1990.

Até então, Velloso era quem carregava esse marco negativo, segundo o Sofascore. No dia 12 de setembro de 1990, em amistoso contra a Espanha, o arqueiro sofreu gols de Michel, Fernando Gómez e Carlos na derrota por 3 a 0.

Na ocasião, o time titular do Brasil foi formado por: Velloso; Cafu, Gil Baiano, Márcio Santos e Nelsinho; Paulão, Moacir e Neto; Donizete Oliveira, Charles e Nilson.

A Seleção Brasileira também quebrou uma marca negativa coletiva nesta terça-feira: a pentacampeã mundial sofreu sua primeira derrota na história diante do Japão. Até então, o retrospecto era de 11 vitórias e dois empates.

A próxima Data Fifa acontecerá entre os dias 10 e 18 de novembro. O Brasil, porém, ainda não tem adversários definidos para os novos amistosos preparatórios antes da Copa do Mundo.

