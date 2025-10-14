Topo

Esporte

Calderano e Takahashi batem porto-riquenhos e levam Pan-Americano de duplas

Hugo Calderano e Bruna Takahashi em ação no Pan-Americano de tênis de mesa - Foto: Divulgação/ITTF Americas
14/10/2025 23h30

O Brasil chegou ao topo do tênis de mesa das Américas, ao vencer o Campeonato Pan-Americano nas duplas mistas, com Hugo Calderano e Bruna Takahashi. Os dois bateram os porto-riquenhos Steven Moreno e Brianna Burgos por 3 a 0, com parciais de 11/5, 11/7 e 11/4, nesta terça-feira, em Rock Hill, nos Estados Unidos, e conquistaram o primeiro título jogando juntos.

A semifinal havia sido mais cedo, ainda nesta terça-feira, e com mais emoção. Os adversários foram os norte-americanos Jishan Liang e Jessica Lai Reyes, superados por 3 sets a 2, com parciais de 9/11, 11/7, 11/6, 10/12 e 11/5.

"Foi um jogo muito bom e ficamos felizes com o título, com a performance até a final", disse Calderano após a conquista. "Viemos melhorando a cada campeonato que jogamos juntos", afirmou Bruna.

Antes, Hugo e Bruna haviam vencido os mexicanos Aratxa Cossio e Rogelio Castro, nas quartas de final, e os argentinos Camila Arguelles e Santiago Lorenzo, pelas oitavas. As duas vitórias foram por 3 sets a 0.

No simples, Calderano bateu o norte-americano Sid Naresh por 4 sets a 1 e vai jogar a semifinal contra o chileno Nicolas Burgos. O duelo será nesta quarta-feira, às 12h45 (de Brasília).

Bruna também avançou à semifinal do simples feminino. Ela bateu a norte-americana Jessica Reyes Lai por 4 sets a 1. A adversária da brasileira na semifinal será a canadense Mo Zhang, em partida nesta quarta-feira, às 12h.

O Brasil também está na final das duplas masculinas, com Guilherme Teodoro e Leonardo Iizuka. Eles disputam o título contra os chilenos Nicolas Burgos e Gustavo Gomez, às 17h desta quarta-feira.

