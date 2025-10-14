Gol pela Seleção coroa temporada artilheira de Paulo Henrique no Vasco; veja números

O lateral Paulo Henrique, do Vasco, vive uma das melhores fases da carreira. Com o gol marcado pela Seleção Brasileira no duelo com o Japão, nesta terça-feira, o defensor chegou ao quinto gol na temporada, a mais artilheira de sua trajetória.

Além dos cinco gols marcados no ano, Paulo Henrique também tem grande participação ofensiva. De acordo com dados do Ogol, o lateral acumula cinco assistências na temporada, todas pelo Campeonato Brasileiro.

PAULO HENRIQUE, DO BRASIL, DO VASCO DA GAMA! ? Vasco da Gama (@VascodaGama) October 14, 2025

No ataque e na defesa

Paulo Henrique também apresenta ótimo desempenho defensivo. Titular em 21 partidas do Vasco neste Brasileirão, o lateral fez quatro jogos sem sofrer gols e é um dos principais ladrões de bola da competição: média de 5,9 posses recuperadas por jogo.

Além disso, mantém bons números defensivos gerais: 3,4 desarmes, 4,0 cortes e menos de um drible sofrido por jogo, segundo dados do Sofascore.

Quem é Paulo Henrique?

Revelado pelo Londrina em 2016, Paulo Henrique passou por uma série de empréstimos no início da carreira. O lateral defendeu Iraty, Operário Ferroviário, União Beltrão e Metropolitano antes de se firmar na equipe que o revelou.

Em 2019, deixou o Londrina para defender o Atlético Tubarão. Nos anos seguintes, atuou por Paraná e Juventude. Em 2023, foi contratado pelo Atlético-MG, mas entrou em campo apenas três vezes.

Ainda em 2023, foi emprestado ao Vasco. Desde então, Paulo Henrique se tornou uma peça fundamental do Gigante da Colina, que o adquiriu em 2024. O lateral já disputou 114 partidas pelo clube carioca.