Paulo Henrique fez um gol belíssimo, mas marcação preocupa, avalia Arnaldo

Lateral do Vasco, Paulo Henrique fez um bonito gol na derrota do Brasil de virada para o Japão, porém apresentou fragilidades defensivas, analisa Arnaldo Ribeiro no UOL Esporte, do Canal UOL.

Convocado de última hora, PH abriu o placar em passe de Bruno Guimarães, mas sofreu na marcação durante a reação do Japão, que marcou três gols em 25 minutos para virar na etapa final.

Hoje, eu acho que o mais difícil de a gente avaliar que é justamente o PH, do Vasco, que fez o gol. Porque o gol é belíssimo e mostra a principal virtude dele, o apoio, mas no segundo tempo na marcação foi um desastre. Só que essas coisas não passam, o cara que vê os melhores momentos, ele ia pôr o PH na Copa. Pô, olha o gol que ele fez, meteu meio que de três dedos. Mas quando a seleção começa a tomar a pressão, na marcação, foi um Deus no acuda do lado dele.

Arnaldo Ribeiro

O PH é um jogador muito voluntarioso, com muitas virtudes ofensivas, mas com problemas defensivos e hoje eu vi um pouco disso. Então, esse julgamento do PH vai ser feito pelo Ancelotti. Como ele é um técnico italiano que presta muita atenção no aspecto defensivo, isso me chamou muita atenção e reforçou minha impressão sobre o PH -- é muito bom no meio para frente, tem grandes problemas no meio para trás.

Arnaldo Ribeiro

Para o comentarista, os outros dois jogadores que atuam no futebol brasileiro foram mal. Arnaldo não gostou da atuação de Hugo Souza e Fabrício Bruno e disse que erros individuais marcantes — como o do zagueiro do Cruzeiro — costumam "deixar sequelas".

É mais fácil avaliar o Hugo e o Fabrício, falando dos brasileiros que atuam aqui. Hoje, o PH, para mim, é o mais intrigante porque ele faz um golaço, mas deixa muito a desejar na marcação. Esse é mais difícil de a gente mensurar: ele ganhou pontos ou perdeu pontos?

Arnaldo Ribeiro

