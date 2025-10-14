Goiás confirma o técnico Fábio Carille para o lugar de Vagner Mancini

Topo

Mesmo com o Goiás dentro do G-4 - grupo de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria resolveu mexer no comando técnico. À tarde comunicou o desligamento de Vagner Mancini e à noite confirmou o acerto com Fábio Carille, campeão da Série B com o Santos no ano passado.

Com passagens por clubes tradicionais do futebol brasileiro, Carille tem no currículo conquistas importantes, incluindo o título do Campeonato Brasileiro de 2017 e três Campeonatos Paulistas pelo Corinthians. Este ano ele esteve no Vasco e depois no Vitória, ambos pela Série A.

Com apenas seis jogos restantes, o clube goiano busca reagir e confirmar o acesso para a Série A de 2026, objetivo principal da temporada. No momento é quarto colocado, com 52 pontos, porém, pode perder a posição para a Chapecoense, com 50, e que nesta terça-feira fecha a 32ª rodada em casa diante do Botafogo-SP.

Com o novo técnico, o Goiás foca na 33ª rodada da Série B, quando enfrentará a Chapecoense no próximo domingo (19), às 20h30, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).

Vagner Mancini encerrou sua segunda passagem pelo Goiás com 53,53% de aproveitamento. Desde o início da temporada, o treinador comandou a equipe em 33 partidas, somando 14 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. Sob seu comando, o Goiás foi vice-campeão da Copa Verde, perdendo a decisão para o Paysandu no Serra Dourada.

A mudança também atingiu a direção de futebol. O diretor Lucas Andrino foi desligado no fim de semana. A reformulação ocorre em meio à pressão interna e externa por melhores resultados na luta pelo retorno à Série A.

