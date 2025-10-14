Goiás anuncia contratação do técnico Fábio Carille, ex-Corinthians e Santos
O Goiás anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do treinador Fábio Carille. O técnico de 52 anos chega para substituir Vagner Mancini, demitido após uma sequência de cinco jogos sem vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro.
Carille chega acompanhado de três auxiliares e já inicia os trabalhos com o elenco esmeraldino nesta semana. O clube, porém, não informou a duração do contrato. A estreia do técnico deve acontecer no próximo compromisso do Esmeraldino, contra a Chapecoense, neste domingo, às 20h30 (de Brasília), na Serrinha.
O Goiás atualmente ocupa a quarta colocação da Série B, com 52 pontos em 32 jogos, e busca manter a posição para garantir o acesso à elite do futebol brasileiro.
Com uma carreira consolidada, Carille acumula passagens por Corinthians, Santos, Athletico-PR, Vasco e Vitória. Pelo Timão, foi campeão do Brasileirão em 2017 e tricampeão paulista (2017/2018/2019).
Em 2024, comandou o Santos na Série B e levou a equipe de volta à primeira divisão. No exterior, trabalhou no Al-Wehda e Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e no V-Varen Nagasaki, do Japão. No Vitória, esteve à frente da equipe em nove partidas, com apenas uma vitória, antes de deixar o comando em agosto deste ano.