Topo

Esporte

Goiás anuncia contratação do técnico Fábio Carille, ex-Corinthians e Santos

14/10/2025 00h08

O Goiás anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do treinador Fábio Carille. O técnico de 52 anos chega para substituir Vagner Mancini, demitido após uma sequência de cinco jogos sem vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro.

Carille chega acompanhado de três auxiliares e já inicia os trabalhos com o elenco esmeraldino nesta semana. O clube, porém, não informou a duração do contrato. A estreia do técnico deve acontecer no próximo compromisso do Esmeraldino, contra a Chapecoense, neste domingo, às 20h30 (de Brasília), na Serrinha.


O Goiás atualmente ocupa a quarta colocação da Série B, com 52 pontos em 32 jogos, e busca manter a posição para garantir o acesso à elite do futebol brasileiro.

Com uma carreira consolidada, Carille acumula passagens por Corinthians, Santos, Athletico-PR, Vasco e Vitória. Pelo Timão, foi campeão do Brasileirão em 2017 e tricampeão paulista (2017/2018/2019).

Em 2024, comandou o Santos na Série B e levou a equipe de volta à primeira divisão. No exterior, trabalhou no Al-Wehda e Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e no V-Varen Nagasaki, do Japão. No Vitória, esteve à frente da equipe em nove partidas, com apenas uma vitória, antes de deixar o comando em agosto deste ano.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Goiás anuncia contratação do técnico Fábio Carille, ex-Corinthians e Santos

Goiás confirma o técnico Fábio Carille para o lugar de Vagner Mancini

CRB tem dois gols anulados, empata com a Ferroviária e perde a chance de colar no G-4

Gabriela Cé vira duelo de quase 3 horas e avança no Rio Ladies Open

Ferroviária empata com CRB e desperdiça chance de se afastar do Z4 da Série B

CBF define arbitragem de Botafogo x Flamengo pelo Brasileiro

Lula parabeniza Cabo Verde por inédita vaga na Copa do Mundo: 'Motivo de grande alegria'

Ronaldinho é contratado pela Globo para 'rolês aleatórios' na Copa de 2026

Confira o raio-x da seleção japonesa antes do duelo com o Brasil nesta terça

Fifa anuncia reconstrução do futebol em Gaza e Palestina durante Cúpula pela Paz

Presidente da Fifa revela plano para ajudar na reconstrução do futebol em Gaza e na Palestina