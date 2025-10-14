Topo

Fortaleza x Vasco pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

14/10/2025 20h00

Fortaleza e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira onde assistir, como chegam os times, prováveis escalações e os dados do confronto.

Onde assistir Fortaleza x Vasco ao vivo?

Pay-per-view: Premiere

Como chega o Fortaleza para o confronto

O Fortaleza vive ascensão mesmo ainda no Z4. A equipe de Martín Palermo venceu o Juventude fora de casa na última rodada e chegou a 24 pontos, ocupando a 18ª posição. Para este duelo, Matheus Pereira está suspenso, mas Lucas Crispim e Lucas Prior voltam após lesão.

Como chega o Vasco para o confronto

O Vasco venceu o Vitória em São Januário e se afastou da zona de rebaixamento. Com 33 pontos, ocupa a 11ª colocação. Fernando Diniz tem dois desfalques certos: Jair e Adson, por lesão. PH e Puma Rodríguez, que estavam com suas seleções na data Fifa, são dúvidas.

Prováveis escalações

FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila; Lucas Sasha, Lucas Crispim e Pochetinno; Breno Lopes, Lucero e Herrera

Técnico: Martín Palermo

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Tchê Tchê), Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Cauan Barros e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Andres Gómez

Técnico: Fernando Diniz

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Francisco Chaves Bezerra Júnior

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Ficha técnica de Fortaleza x Vasco

Confronto: Fortaleza x Vasco

Competição: Campeonato Brasileiro - 28ª rodada

Data e horário: Quarta-feira, 15 de outubro - 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão - Fortaleza (CE)

Transmissão: Premiere

