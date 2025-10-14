Trajano: Maior fiasco após derrota para Japão é não termos uma seleção

A instabilidade e falta de definição do time titular são as piores notícias para a seleção brasileira após a derrota para o Japão, avaliou José Trajano, no Cartão Vermelho.

O comentarista destacou que a derrota escancara a ausência de uma espinha dorsal e a manutenção de testes em excesso sob comando de Carlo Ancelotti, em meio a um ciclo de trocas de técnicos e desempenho irregular.

Eu acho que tem que acabar com essa nossa experiência. Agora em novembro vão ter dois amistosos contra seleções africanas, pra gente saber realmente de que se trata. Porque senão fica essa coisa: contra a Coreia, que é mamão com açúcar, coloca o time melhor do Brasil. Contra um time um pouco melhor como adversário, [coloca] um time que não é o titular do Brasil, aí dá uma experiência. Para.

Bota logo um time para jogar, para ver, para a gente se identificar com essa seleção, e principalmente os jogadores se acostumarem a jogar uns com os outros, tira quem não deu certo até agora. [...] Foi um fiasco nesse sentido, vamos chegar em novembro e o que que vai acontecer?

José Trajano

O Hugo não é um goleiro de nível de seleção nem debaixo do gol. O que só se confirmou hoje. [...] E eu acho que foram testes que demonstraram ali escolhas bem equivocadas. E não é só do Hugo e do Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno, que, ao contrário do Hugo, vem fazendo uma temporada excelente. Então, foi uma escorregada dele nesse amistoso, mas ele vem indo muito bem.

Rodrigo Mattos

