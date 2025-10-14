Fluminense faz penúltimo treino de preparação para duelo contra o Juventude

Nesta terça-feira, no CT Carlos Castilho, o Fluminense avançou em sua preparação para enfrentar o Juventude, em confronto válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na próxima quinta, no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília).

Sob o comando de Zubeldía e sua comissão técnica, o elenco tricolor participou de atividades com bola, enquanto os goleiros realizaram treinamentos de defesa.

Na última quarta, o Fluminense visitou o Mirassol no interior paulista e perdeu por 2 a 1. Com o revés, permaneceu com 38 pontos, na sétima colocação da tabela, e perdeu a chance de se aproximar do Bahia, que soma 43 e abre a zona de classificação à Libertadores.

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Flu tem 30,5% de chances de conquistar a classificação para a Libertadores. Para isso, o Clube das Laranjeiras precisa conquistar 27 dos 36 pontos que ainda restam para disputar no Brasileirão, já que a média histórica de pontuação para entrar no G-4 é de 65 pontos. Assim, é necessário nove vitórias em 12 jogos.

O time de Luis Zubeldía apresenta seu melhor desempenho quando atua como mandante: são oito vitórias em 13 partidas, com um aproveitamento de 64%. Fora de casa, porém, o Tricolor venceu apenas três vezes.

Com isso, a sequência de quatro jogos consecutivos como mandante será importante para buscar a sonhada vaga na Libertadores. Os próximos compromissos do Fluminense no Brasileirão serão todos no Maracanã, contra Juventude, Vasco, Internacional e Ceará, respectivamente.