Flamengo finaliza preparação para clássico contra o Botafogo; veja provável escalação

O Flamengo encerrou, na tarde desta terça-feira, no Ninho do Urubu, a preparação para o clássico contra o Botafogo, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

Desfalques

Líder da competição até a rodada anterior, o Rubro-Negro perdeu o posto ao cair diante do Bahia, em Salvador, por 1 a 0, em confronto que terminou com dois jogadores expulsos. Danilo e Wallace Yan receberam o cartão vermelho e estão suspensos.

Além deles, o técnico Filipe Luís não poderá contar com De La Cruz e Allan, que serão poupados do jogo no gramado sintético, e Saul, que se recupera de um entorse no tornozelo.

Pulgar deve retornar

Em contrapartida, o treinador rubro-negro terá reforços importantes. O volante Erick Pulgar está recuperado de uma lesão no pé direito e deve ser relacionado para o jogo. Já os defensores Léo Pereira e Alex Sandro estão de volta após cumprirem suspensão na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Provável escalação do Flamengo

A provável escalação do Flamengo conta com: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Carrascal e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.