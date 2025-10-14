Topo

Esporte

Flamengo finaliza preparação para clássico contra o Botafogo; veja provável escalação

14/10/2025 20h49

O Flamengo encerrou, na tarde desta terça-feira, no Ninho do Urubu, a preparação para o clássico contra o Botafogo, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

Desfalques

Líder da competição até a rodada anterior, o Rubro-Negro perdeu o posto ao cair diante do Bahia, em Salvador, por 1 a 0, em confronto que terminou com dois jogadores expulsos. Danilo e Wallace Yan receberam o cartão vermelho e estão suspensos.

Além deles, o técnico Filipe Luís não poderá contar com De La Cruz e Allan, que serão poupados do jogo no gramado sintético, e Saul, que se recupera de um entorse no tornozelo.

Pulgar deve retornar

Em contrapartida, o treinador rubro-negro terá reforços importantes. O volante Erick Pulgar está recuperado de uma lesão no pé direito e deve ser relacionado para o jogo. Já os defensores Léo Pereira e Alex Sandro estão de volta após cumprirem suspensão na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Provável escalação do Flamengo

provável escalação do Flamengo conta com: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Carrascal e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Fonseca lamenta falhas: 'Nesse nível não tem como perder oportunidades'

Flamengo finaliza preparação para clássico contra o Botafogo; veja provável escalação

Time do Papa Francisco tem 5 dias para evitar falência, diz TV argentina

'Eu o levarei para a Cadillac', diz Mario Andretti sobre possível saída de Leclerc da Ferrari

Trio paulista tem jogadores convocados para a Copa do Mundo sub-17

Ídolo do Palmeiras defende Hugo Souza após estreia com derrota pela seleção

Fluminense faz penúltimo treino de preparação para duelo contra o Juventude

Assistir Athletico x Avaí ao vivo pela Série B: veja onde vai passar o jogo

Bia Mesquita comemora estreia de gala no UFC Rio: "Não poderia ter sido melhor"

Mirassol x Inter pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Santos x Corinthians pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações