Fifa ajudará Gaza a reconstruir infraestrutura do futebol, diz Infantino

14/10/2025 09h49

(Reuters) - O presidente da Fifa, Gianni Infantino, prometeu o apoio da entidade para reconstruir a infraestrutura do futebol em Gaza como parte dos esforços mais amplos de reconstrução pós-guerra após a cúpula de paz realizada na segunda-feira no Egito.

Infantino estava entre os mais de 20 líderes mundiais que participaram do encontro no resort do Mar Vermelho, em Sharm El-Sheikh.

"É algo que é realmente importante para a Fifa estar aqui para apoiar, ajudar, auxiliar e garantir que esse processo de paz se concretize", disse Infantino após a assinatura de um documento que delineia os planos para a estabilidade e reconstrução da região.

O presidente da Fifa declarou que sua organização ajudará a restaurar o futebol em Gaza e nos territórios palestinos mais amplos, incluindo a reconstrução de instalações destruídas durante a operação militar de Israel, que matou mais de 67.000 pessoas, e o lançamento de um fundo para apoiar novos campos e programas para jovens.

"O papel do futebol deve ser o de apoiar, unir e dar esperança", disse ele.

"Ajudaremos a reconstruir todas as instalações de futebol em Gaza, a trazer o futebol de volta junto com a Associação Palestina de Futebol (PFA) e a criar oportunidades para as crianças por meio do esporte."

Infantino acrescentou que a Fifa contribuirá com minicampos e "Arenas Fifa" e convidará outros parceiros a se juntarem ao esforço, dizendo que "o futebol leva esperança às crianças, e isso é muito, muito importante".

A PFA pediu várias vezes à entidade sediada em Zurique que suspendesse Israel, citando suposta discriminação e participação de clubes israelenses sediados nos territórios palestinos ocupados.

No ano passado, foi solicitado ao comitê disciplinar da Fifa que examinasse as alegações da PFA, mas a entidade adiou sua decisão, dizendo que o assunto seria analisado pelo Conselho da Fifa.

(Por Julien Pretot, reportagem adicional de Christian Radnedge)

