Topo

Esporte

Ferreira aposta na "lei do ex" contra o Grêmio para voltar a marcar pelo São Paulo

14/10/2025 05h00

Ferreira é uma das armas do São Paulo para buscar a vitória sobre o Grêmio, nesta quinta-feira, pela 28ª rodada do Brasileirão. O atacante revê seu ex-time pela segunda vez desde que chegou ao Tricolor. A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

O atacante de 27 anos vive uma seca de 15 jogos sem marcar. O último tento anotado foi contra o Athletico-PR, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, realizado no dia 31 de julho. Naquela ocasião, Ferreira fez o segundo gol do São Paulo na vitória por 2 a 1.

Ferreira busca reconquistar a titularidade com o técnico Hernán Crespo. Depois de começar jogando em nove partidas seguidas, o atleta não foi utilizado pelo treinador nos dois últimos duelos, contra Fortaleza e Palmeiras, respectivamente.

Nesse curto período, viu o atacante Gonzalo Tapia crescer na posição. O chileno marcou dois gols nos últimos dois jogos, sendo um deles no clássico contra o Palmeiras.

Revelado pelo Grêmio, Ferreira ganhou destaque no clube gaúcho em 2020. No total, ele disputou 148 jogos, com 25 gols marcados.

Com a camisa do São Paulo, Ferreira já enfrentou o Grêmio duas vezes pelo Brasileirão, mas ainda não balançou as redes. No primeiro turno da competição nacional de 2024, o São Paulo venceu por 1 a 0 no Morumbis, com gol de Lucas Moura. Já no confronto do segundo turno, em Porto Alegre, o Tricolor paulista foi derrotado por 2 a 1, com Luiz Gustavo anotando o único gol da equipe.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Oscar pode ficar até 6 semanas fora e corre risco de não jogar mais em 2025

Espanha x Bulgária: horário e onde assistir ao jogo das Eliminatórias

Onde vai passar a estreia de João Fonseca no ATP de Bruxelas? Como assistir ao vivo

Porto Rico x Argentina: horário e onde assistir ao jogo amistoso

Portugal x Hungria: horário e onde assistir ao jogo das Eliminatórias

Seleção asiática tem brasileiros decisivos e vê Copa perto após 35 anos

Flamengo: Jorginho teve trauma com ensopado na Itália e disse 'não' à mãe

Copa com 3 sedes esvazia Eliminatórias da Concacaf, e azarões se sobressaem

Palmeiras supera Data Fifa com soluções, e Fla tem retorno em reta final

Memphis só joga na Holanda? O que números recentes mostram sobre o atacante

Joia do Palmeiras perdeu a mãe durante jogo e agora vive semana dos sonhos