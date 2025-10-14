Ferreira aposta na "lei do ex" contra o Grêmio para voltar a marcar pelo São Paulo

Ferreira é uma das armas do São Paulo para buscar a vitória sobre o Grêmio, nesta quinta-feira, pela 28ª rodada do Brasileirão. O atacante revê seu ex-time pela segunda vez desde que chegou ao Tricolor. A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

O atacante de 27 anos vive uma seca de 15 jogos sem marcar. O último tento anotado foi contra o Athletico-PR, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, realizado no dia 31 de julho. Naquela ocasião, Ferreira fez o segundo gol do São Paulo na vitória por 2 a 1.

Ferreira busca reconquistar a titularidade com o técnico Hernán Crespo. Depois de começar jogando em nove partidas seguidas, o atleta não foi utilizado pelo treinador nos dois últimos duelos, contra Fortaleza e Palmeiras, respectivamente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

Nesse curto período, viu o atacante Gonzalo Tapia crescer na posição. O chileno marcou dois gols nos últimos dois jogos, sendo um deles no clássico contra o Palmeiras.

Revelado pelo Grêmio, Ferreira ganhou destaque no clube gaúcho em 2020. No total, ele disputou 148 jogos, com 25 gols marcados.

Com a camisa do São Paulo, Ferreira já enfrentou o Grêmio duas vezes pelo Brasileirão, mas ainda não balançou as redes. No primeiro turno da competição nacional de 2024, o São Paulo venceu por 1 a 0 no Morumbis, com gol de Lucas Moura. Já no confronto do segundo turno, em Porto Alegre, o Tricolor paulista foi derrotado por 2 a 1, com Luiz Gustavo anotando o único gol da equipe.