Felipe Anderson projeta "mês de fogo" no Palmeiras e pede foco em sequência: "Lutar por tudo"

O Palmeiras segue firme na briga pelo Campeonato Brasileiro e pela Libertadores e tem, neste mês, confrontos decisivos para definir seu futuro em ambas as competições. O meia-atacante Felipe Anderson definiu outubro como "mês de fogo", pediu foco total ao elenco e projetou "jogo a jogo".

Depois de uma sequência com Bragantino e Flamengo, o Palmeiras vira a chave para as quartas de final da Libertadores. Nesta etapa, o Verdão duela com a LDU, nos dias 22 e 30 de outubro, em jogos de ida e volta.

Palmeiras quer manter liderança isolada

Nesta quarta-feira, o Verdão entra em campo para enfrentar o Red Bull Bragantino em duelo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque. O time de Abel Ferreira quer se manter na ponta da tabela de forma isolada.

"O jogo contra o Bragantino é muito difícil, eles sempre colocam muita dificuldade. Estamos em um momento muito bom, mas respeitamos muito a equipe deles, têm jogadores que podem desequilibrar. Temos de entrar com foco total, com a nossa humildade para enfrentar todos os adversários em nossa casa, com a nossa torcida. Com a força dos torcedores, acreditamos que podemos buscar esses três pontos", disse Felipe Anderson.

"É sempre um objetivo estar na liderança. O Palmeiras entra em todas as competições para vencer, mas o Campeonato Brasileiro é longo, a Libertadores é uma batalha a cada jogo. Nós, com maturidade, experiência de todo o grupo em participar e lutar por essas competições, sabemos que temos que manter o foco. Não podemos pensar muito lá na frente. Temos um mês de fogo, super importante na nossa caminhada, para os nossos objetivos. Então, é pensar jogo a jogo, manter foco total, porque sabemos que todos os jogos e pontos são importantes. Pensando assim, creio que chegaremos na reta final lutando por tudo", seguiu o camisa 7.

Felipe Anderson na temporada

Felipe Anderson tem sido um dos titulares de Abel Ferreira e deve seguir na escalação do Palmeiras para enfrentar o Bragantino. O camisa 7 foi titular em 11 dos últimos 12 jogos do Verdão. Ele só começou no banco contra o Fortaleza, quando o treinador mandou a campo um time reserva. O meia-atacante marcou um gol no último sábado, na goleada por 4 a 1 sobre o Juventude.

32 jogos

2 gols

3 assistências

Situação do Palmeiras no Brasileiro

O Palmeiras é líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 58 pontos conquistados, três de vantagem para o Flamengo. Se vencer o Bragantino, mantém a diferença na ponta, sem depender de um tropeço do Rubro-Negro, que encara o Botafogo.