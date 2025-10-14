Topo

Faz falta? Veja aproveitamento do Corinthians sem Martínez, desfalque no clássico

14/10/2025 06h00

O Corinthians não contará com José Martínez no clássico contra o Santos, nesta quarta-feira, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante venezuelano 'sumiu', não se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava e foi cortado da partida. A ausência, contudo, não é motivo de preocupação para a equipe alvinegra.

A Gazeta Esportiva levantou números do Corinthians sem Martínez e constatou que o aproveitamento não é ruim. Ao todo, em 17 jogos disputados sem o atleta na atual temporada, foram sete vitórias, oito empates e apenas duas derrotas - 56% de aproveitamento.

Números de Martínez

Contratado no ano passado, o meio-campista participou de 42 partidas pelo Timão em 2025, sendo 31 como titular. O venezuelano marcou um gol e deu duas assistências.

Quem joga no lugar?

Sem ele, o técnico Dorival Júnior terá que quebrar a cabeça para armar o meio-campo do Corinthians no clássico. O treinador pode apenas substituir Martínez por outro meio-campista, como André Luiz ou Ryan. O lateral Hugo, que vem sendo testado na função, também é uma possibilidade.

Outra opção é mudar a formação para um esquema com três zagueiros. Neste caso, o time jogaria com três atletas no meio-campo: Raniele, Maycon e Breno Bidon.

Entenda o caso

José Martínez devia ter voltado aos treinos na última quarta-feira, quando acabou a folga do elenco do Corinthians por conta da data Fifa. O jogador, contudo, ainda não apareceu. Ele entrou em contato com a diretoria do Timão e relatou problemas familiares, sem entrar em detalhes.

O executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, e a comissão técnica de Dorival Júnior aguardam o retorno do atleta. Contudo, já foi definido que Martínez não enfrentará o Santos. A diretoria ainda não sabe dizer quando o volante retornará aos trabalhos no CT.

Próximo jogo do Corinthians

  • Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

  • Corinthians: 12º colocado, com 33 pontos (oito vitórias, nove empates e dez derrotas)

  • Santos: 16º lugar, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e 12 derrotas)

