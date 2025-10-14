Topo

Fabrício Bruno se emociona, admite erro e pede paciência: 'Não crucifiquem'

14/10/2025 11h00

Após falhar no primeiro gol do Japão na derrota da seleção brasileira por 3 a 2, Fabrício Bruno se emocionou e pediu desculpas à torcida brasileira.

O que aconteceu

O zagueiro do Cruzeiro admitiu a falha, mas disse que isso não pode definir a carreira dele. O jogador afirmou ainda que o momento é de aprendizado com a derrota.

Fabrício Bruno explicou o que aconteceu na jogada em que errou um passe dentro da área brasileira. Ele disse que o pé de apoio ficou longe demais da bola, o que fez com que ele perdesse força.

Por fim, o zagueiro pediu paciência nas avaliações pós-jogo. Fabrício Bruno disse que as críticas não devem ser 'covardes' e que não gostaria de 'ser crucificado' pelo lance.

Infelicidade minha. Gostaria de pedir desculpas. E ressaltar que não é um lance que me define como jogador. Em toda a carreira passei por dificuldades. Foi um lance em que o pé de apoio ficou longe, fiquei sem força. É um erro meu, assumo a responsabilidade, peço desculpas ao torcedor brasileiro.

Até a Copa tem muito tempo. Um erro não vai me definir como jogador. Podem querer me definir, me rotular, faz parte do processo, mas um lance, 45 minutos, é impossível me definir como jogador. Eu peço que as pessoas não sejam covardes para me crucificarem por um erro. É ter cabeça fria e seguir adiante no meu clube em busca de oportunidades na seleção.
Fabrício Bruno, em entrevista ao SporTV

Casemiro se queixa de 'apagão' do Brasil contra o Japão: 'Pode custar uma Copa do Mundo'

