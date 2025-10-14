Fabrício Bruno pede desculpa por falha, mas diz: "Um erro não vai me definir como jogador"

Fabrício Bruno deixou o Ajinomoto Stadium, em Tóquio, bastante abalado após a derrota da Seleção Brasileira para o Japão, por 3 a 2, de virada. O zagueiro cometeu uma falha grotesca que resultou no primeiro gol dos donos da casa e acabou ficando marcado como o grande vilão do revés do time canarinho nesta terça-feira.

Passada a partida, o zagueiro do Cruzeiro comentou sobre o lance em que acaba perdendo o equilíbrio e entregando as bolas no pé de Minamino dentro da área brasileira, e pediu desculpas à torcida.

"Quero pedir desculpa e, acima de tudo, ressaltar que não é um lance que me define como jogador, sempre passei por dificuldades. Lance em que o pé de apoio ficou longe, fiquei sem força. Assumo a responsabilidade, peço desculpas ao torcedor brasileiro, mas agora é ter a cabeça erguida pra seguir adiante e sempre em busca de novas oportunidades", disse Fabrício Bruno ao SporTV.

Com os olhos marejados, Fabrício Bruno passou pela zona mista inconsolável, mas no vestiário recebeu apoio de todos os integrantes da Seleção Brasileira. O próprio técnico Carlo Ancelotti garantiu que "os erros individuais não comprometem a presença de jogadores" na equipe.

"Agradecer ao pessoal do vestiário que me deu confiança, um jogador nunca está disposto a falhar. Infelizmente, hoje foi meu dia. Pedir desculpas e seguir adiante", prosseguiu.

Foi a primeira derrota do Brasil para o Japão da história. Até então, a Seleção havia enfrentado os japoneses em 11 oportunidades, somando nove vitórias e dois empates.

"Até a Copa do Mundo tem muito tempo, então um erro não vai me definir como jogador. Podem querer rotular, criticar, faz parte do processo, mas me definir em um lance é impossível. Peço que as pessoas não sejam covardes de me crucificar por um erro que aconteceu. Sentir a dor, ter a cabeça fria nesse momento e seguir adiante no meu clube para ter mais oportunidades na Seleção", completou Fabrício Bruno.