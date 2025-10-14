Topo

Esporte

'Eu o levarei para a Cadillac', diz Mario Andretti sobre possível saída de Leclerc da Ferrari

14/10/2025 20h25

Após uma temporada complicada em 2025, rumores que circulam no paddock da Fórmula 1 indicam que Charles Leclerc pode deixar a Ferrari a partir de 2026. As especulações foram motivadas pelo fato de a escuderia italiana ser a única entre o top 4 que não conquistou nenhuma vitória este ano.

Ao longo da disputa pelos Mundiais de Pilotos e Construtores, o chefe da equipe, Frédéric Vasseur, atribuiu os erros às fraquezas fundamentais do carro, isentando a responsabilidade dos pilotos.

Embora as dificuldades tenham sido protagonistas no desempenho da Ferrari, Leclerc conquistou cinco pódios pela equipe, já Lewis Hamilton acabou finalizado entre os três melhores apenas nas corridas sprint - em Miami e em Xangai.

A dualidade entre troféus e abandonos chamou a atenção de Mario Andretti, ex-piloto e conselheiro da Cadillac. O norte-americano já admitiu ser um "grande fã" do monegasco e garantiu que tem vontade de contratá-lo.

"Se um dia ele quiser mudar de equipe, eu o levarei direto para a Cadillac", disse Andretti em entrevista ao jornal italiano "Corriere della Sera".

O ex-piloto completou afirmando que a fase complicada da equipe com sede em Maranello não seria eterna. "Ferrari é Ferrari e, mais cedo ou mais tarde, voltará ao topo."

