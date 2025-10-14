Espanha x Bulgária: horário e onde assistir ao jogo das Eliminatórias
Espanha e Bulgária entram em campo hoje (14), às 15h45 (de Brasília), no José Zorrilla, em Valladolid (ESP), pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026.
Onde assistir? O jogo será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo as condições da plataforma).
A Espanha lidera o Grupo E com três vitórias em três jogos disputados. Os espanhóis venceram a Geórgia por 2 a 0 na rodada passada.
Já a Bulgária ainda não somou pontos e vai em busca da primeira vitória nas Eliminatórias. A seleção sofreu uma goleada por 6 a 1 diante da Turquia na rodada anterior.
Espanha x Bulgária -- Eliminatórias da Copa
- Data e hora: 14 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
- Local: José Zorrilla, em Valladolid (ESP)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo as condições da plataforma)