Espanha x Bulgária: horário e onde assistir ao jogo das Eliminatórias

Luís de la Fuente, técnico da Espanha, durante jogo contra a Inglaterra - Maciej Rogowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

14/10/2025 05h30

Espanha e Bulgária entram em campo hoje (14), às 15h45 (de Brasília), no José Zorrilla, em Valladolid (ESP), pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo as condições da plataforma).

A Espanha lidera o Grupo E com três vitórias em três jogos disputados. Os espanhóis venceram a Geórgia por 2 a 0 na rodada passada.

Já a Bulgária ainda não somou pontos e vai em busca da primeira vitória nas Eliminatórias. A seleção sofreu uma goleada por 6 a 1 diante da Turquia na rodada anterior.

Espanha x Bulgária -- Eliminatórias da Copa

  • Data e hora: 14 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: José Zorrilla, em Valladolid (ESP)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo as condições da plataforma)

